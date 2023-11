L'Ue condanna Hamas: "Si fa scudo di ospedali e civili"

AGI - L'Unione europea condanna Hamas per aver utilizzato "ospedali e civili come scudi umani" nella Striscia di Gaza ed esorta Israele a ricorrere al "massimo contenimento" per proteggere i civili nella guerra in corso.

"L'Ue condanna l'uso degli ospedali e dei civili come scudi umani da parte di Hamas" ed è "profondamente preoccupata per l'aggravarsi della crisi umanitaria a Gaza", ha dichiarato in un comunicato il capo della diplomazia europea, Josep Borrell.

La situazione nella Striscia di Gaza

Migliaia di palestinesi sperano di lasciare oggi l'ospedale al-Shifa, il più grande della Striscia di Gaza, che è rimasto senza acqua né elettricità da giorni ed è coinvolto nei combattimenti tra Hamas e l'esercito israeliano.

Nel frattempo, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha parlato in un'intervista alla NBC della possibilità di un accordo per il rilascio di alcuni dei circa 240 ostaggi rapiti da Hamas, che controlla la Striscia di Gaza, una condizione che ha detto essere indispensabile per qualsiasi cessate il fuoco.

"Meno ne parlo, più è probabile che si concretizzi", ha detto Netanyahu, senza approfondire i negoziati per il rilascio degli ostaggi, poco prima del 38 giorno di guerra scatenato il 7 ottobre da un sanguinoso attacco del movimento islamista che ha ucciso circa 1.200 persone, per lo più civili, e senza precedenti nella storia di Israele.

Nella Striscia di Gaza, gli incessanti bombardamenti israeliani hanno ucciso 11.180 persone dal 7 ottobre, per lo piu' civili, tra cui 4.609 bambini, secondo il ministero della Sanita' di Hamas. I combattimenti si concentrano nel cuore di Gaza City, nel nord del territorio, in particolare intorno ad alcuni ospedali sospettati dall'esercito israeliano di ospitare infrastrutture strategiche per Hamas, che usa la popolazione come "scudi umani", ha detto.

Il territorio palestinese, dove più di 1,5 milioni dei 2,4 milioni di abitanti sono stati sfollati secondo l'Onu, è sotto un assedio totale imposto da Israele dal 9 ottobre, privando la popolazione di acqua, elettricità, cibo e medicine.