L'inferno agli ospedali di Gaza, l'allarme dell'OMS e di MSF

AGI - Gli ospedali della Striscia di Gaza sono diventati un inferno: è proprio attorno alle principali strutture sanitarie dell'enclave che si stanno svolgendo i combattimenti più accesi fra i militari israeliani e i combattenti di Hamas, e le continue interruzioni dell'elettricità hanno già provocato la morte di pazienti fra i quali alcuni neonati prematuri privati dell'alimentazione nelle incubatrici. La guerra iniziata il 7 ottobre con il massacro perpetrato dai militanti di Hamas in Israele è giunta intanto al suo 37/mo giorno.

Dopo che ieri l'esercito israeliano aveva detto che non c'era un assedio all'ospedale di al-Chifa, nel nord della Striscia, accusando Hamas di essere responsabile di quanto accade, e che a pazienti e sanitari era data la possibilità di lasciare la struttura ed evacuare a sud, nella notte sono arrivati gli allarmi dell'Organizzazione mondiale della salute e dell'organizzazione Medici senza frontiere. Secondo quest'ultima, senza un cessate il fuoco immediato gli ospedali di Gaza si trasformeranno in altrettanti "obitori".

Il segretario generale OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha fatto sapere di aver perso i contatti con i suoi interlocutori nell'ospedale di al-Chifa della città di Gaza, il più grande, oggetto di ripetuti attacchi. "L'Oms è molto preoccupata per la sicurezza del personale sanitario, delle centinaia di pazienti malati e feriti e dei neonati che hanno bisogno di assistenza respiratoria, e degli sfollati che si trovano all'interno dell'ospedale", ha scritto Tedros su X.

Deeply worrisome and frightening: @WHO has lost contact with its focal points in Al-Shifa Hospital in #Gaza, amid horrifying reports of the hospital facing repeated attacks.



There are reports that some of those who fled the hospital have been shot at, wounded, or killed.



The… https://t.co/buhccOjRqF