Bombardato l'ospedale al-Shifa a Gaza, è black-out totale

AGI - È black-out totale nell'ospedale al Shifa di Gaza City. Lo riportano diversi media, tra cui Al-Arabiya. Nel corso della giornata l'ospedale era stato colpito da un missile. Le forze armate dello Stato ebraico hanno precisato in serata che la struttura era stata centrata per errore da un razzo palestinese, sparato contro l'esercito israeliano che opera nell'area.

Secondo i media palestinesi, rilanciati da Times of Israel, sono in corso scontri tra forze armate israeliane e terroristi nella Striscia, incluse aree nei pressi dell'ospedale, dove si troverebbe un comando militare chiave di Hamas.

Netanyahu a Macron, "Civili soffrono per colpa di Hamas-Isis"

"La responsabilità delle sofferenze dei civili è di Hamas-Isis e non di Israele": non si è fatta attendere la risposta di Benyamin Netanyahu a Emmanuel Macron, che aveva invocato un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza indicando che non vi sono "giustificazioni" per i bombardamenti continui dello Stato ebraico.

Netanyahu, riporta Haaretz, ha ricordato che "Israele è entrato in questa guerra perché un'organizzazione terroristica ha ucciso in modo brutale centinaia di israeliani e ne ha rapiti oltre 200. Mentre Israele fa tutto il possibile per evitare di colpire i civili e li invita a lasciare le aree in cui si combatte, Hamas-Isis fa di tutto per impedire loro di partire per zone sicure usandoli come scudi umani".

"La presa di ostaggi è un crimine contro l'umanità. Hamas-Isis utilizza scuole, moschee e ospedali come quartier generali del terrorismo. I crimini che Hamas-Isis commette oggi a Gaza saranno ripetuti domani a Parigi, New York e in ogni altra parte del mondo. I leader mondiali devono condannare Hamas-Isis e non Israele".

Oggi vertice congiunto Lega Araba-Paesi Islamici

Riad ospiterà oggi un vertice congiunto della Lega Araba e dell'Organizzazione per la cooperazione islamica (Oic). I vertici dei due organismi erano attesi nella capitale dell'Arabia Saudita nel fine settimana, ma era previsto dovessero tenersi separatamente.

"Le circostanze eccezionali in corso a Gaza - spiega, invece, una nota del ministero degli Esteri della monarchia saudita - hanno spinto verso un vertice straordinario congiunto Arabo-Islamico".