Un mese di guerra. Un mese di morte e distruzione

AGI - Il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, ha dichiarato in un'intervista telefonica ad Abc News che lo Stato ebraico assumerà il controllo della Striscia di Gaza al termine del conflitto con Hamas ed è tornato a escludere la possibilità di un cessate il fuoco senza la liberazione degli ostaggi detenuti nell'enclave.

"Israele, per un periodo indefinito, avrà la responsabilità della sicurezza complessiva", ha detto Netanyahu in un'intervista ad Abc News, "quando non abbiamo questa responsabilità della sicurezza, ciò che otteniamo è l'eruzione del terrore di Hamas su una scala che non potevamo immaginare".

"Non ci sarà alcun cessate il fuoco, nessun cessate il fuoco generale, a Gaza senza il rilascio dei nostri ostaggi", ha proseguito, "per quanto riguarda... Le piccole pause - un'ora qui, un'ora là - le abbiamo già fatte".

"Suppongo che esamineremo le circostanze per consentire l'arrivo dei beni - beni umanitari - o la partenza dei nostri ostaggi. Ma non credo che ci sarà un cessate il fuoco generale", ha detto il premier israeliano, "ciò ostacolerebbe i nostri sforzi per liberare i nostri ostaggi, perché l'unica cosa che funziona su questi criminali e su Hamas è la pressione militare che esercitiamo".

Alla domanda se si ritenesse responsabile dell'attacco del 7 ottobre, Netanyahu ha risposto: "Certamente". "Non ci sono dubbi al riguardo e la questione dovrà essere risolta dopo la guerra", ha affermato, aggiungendo che il suo governo ha "chiaramente" mancato di rispettare l'obbligo di proteggere il proprio popolo.

