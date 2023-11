Bombardamenti "senza precedenti" su Gaza. Appello di 18 agenzie Onu per "un'immediata tregua umanitaria"

AGI - Un bombardamento "senza precedenti" da parte di aerei e navi da guerra israeliani ha colpito Gaza nelle ultime ore. Le esplosioni hanno ucciso e ferito decine di cittadini mentre le comunicazioni e i servizi Internet sono tagliati fuori dalla Striscia. I numeri uno delle 18 principali agenzie delle Nazioni Unite, comprese Unicef, PAM e OMS hanno fatto un appello congiunto per un "immediato cessate il fuoco umanitario" a Gaza.

Si tratta di una dichiarazione congiunta insolita, in cui si esprime indignazione per il drammatico bilancio delle vittime civili nella guerra fra Hamas e Israele. "Da quasi un mese, il mondo osserva come evolve la situazione in Israele e nei Territori Palestinesi Occupati con sgomento e orrore per il numero crescente di vite perse e straziate", hanno dichiarato i capi delle Nazioni Unite, descrivendo il tragico bilancio di entrambe le parti dopo l'attacco transfrontaliero di Hamas del 7 ottobre da Gaza verso Israele, che ha causato circa 1.400 morti, soprattutto civili, secondo le autorità israeliane.

Israele ha risposto con incessanti attacchi aerei e di artiglieria che hanno ucciso almeno 9.770 persone, anch'esse per lo più civili, secondo il ministero della Sanità di Gaza, gestito da Hamas. A Gaza, si legge nella dichiarazione delle Nazioni Unite, "un'intera popolazione è assediata e sotto attacco, le viene negato l'accesso all'essenziale per la sopravvivenza, viene bombardata nelle proprie case, nei rifugi, negli ospedali e nei luoghi di culto. Questo è inaccettabile".

Nell'appello si chiede ad Hamas di rilasciare gli oltre 240 ostaggi che ha preso durante l'attacco e si esortano entrambe le parti a rispettare gli obblighi derivanti dal diritto internazionale anche in guerra. A Gaza, hanno sottolineato i capi delle agenzie Onu, devono entrare piu' cibo, acqua, medicine e carburante per aiutare la popolazione assediata. "Sono passati 30 giorni. Ora basta, questo deve finire subito", conclude la dichiarazione congiunta.

Hamas chiede un'indagine internazionale

Intanto Hamas ha chiesto al Segretario Generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres di formare un comitato internazionale che visiti gli ospedali di Gaza e smentisca le affermazioni dell'esercito israeliano secondo cui avrebbe attaccato i centri medici perchè vi erano stanziati combattenti di Hamas.

E' quanto riferisce il Washington Post, citando una dichiarazione rilasciata da Hamas. Il movimento che ha sferrato l'attacco contro Israele sostiene che le Forze di Difesa di Israele tentano in questo modo di "giustificare i loro continui crimini contro i civili e contro i feriti e i pazienti degli ospedali di Gaza". Il portavoce dell'IDF Daniel Hagari ha accusato Hamas di organizzare attacchi dagli ospedali e di costruire infrastrutture militari nelle aree limitrofe, per usarli come scudi. Un attacco israeliano nei pressi di un ospedale di Gaza ha ucciso almeno 15 persone pochi giorni fa.

Abu Mazen ha incontrato Blinken

Nel frattempo il presidente dell'Autorità Nazionale Palestinese, Abu Mazen, ha incontrato il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, e si è detto pronto a riprendere il controllo di Gaza se ci sarà una soluzione politica globale. Blinken è poi partito alla volta di Ankara, mentre in Israele è arrivato il capo della Cia, William Burns, che avrà colloqui con leader e funzionari.

Le bombe dopo il blackout

Il Ministero delle Comunicazioni e della Tecnologia dell'Informazione ha confermato che gli israeliani hanno interrotto le linee internazionali per la terza volta e tagliato tutte le comunicazioni e i servizi Internet dalla Striscia di Gaza. Poco dopo il blackout, l'esercito israeliano ha lanciato un intenso bombardamento su Gaza City e su altre zone vicine nel nord del territorio. Le esplosioni sono state così potenti da essere udite a Rafah, nell'estremo sud del territorio palestinese.

Decine di cittadini sono stati uccisi e feriti in seguito al bombardamento da parte degli aerei israeliani di molte case residenziali a ovest di Deir al-Balah e nei quartieri di Al-Zaytoun, Al-Nasr, Sheikh Radwan, Al-Bureij Camp, Al- Fakhoura a Jabalia, Al-Nuseirat, campo di Al-Bureij, quartiere di Al-Shujàiyah, Beit Lahia e quartiere di Al-Nasr.

Più di 9.700 persone sono morte e 24.800 sono rimaste ferite nell'enclave per i bombardamenti israeliani dall'inizio della guerra con Hamas, riferisce mentre altre 144 sono rimaste uccise in Cisgiordania nello stesso periodo, riferisce l'Onu.

Gli sfollati da Gaza sono circa 1,5 milioni

Circa 1,5 milioni di palestinesi sono sfollati all'interno della Striscia di Gaza, secondo un documento dell'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari, citato dal quotidiano britannico The Guardian. Il rapporto afferma inoltre che circa 710.275 abitanti di Gaza sono stati accolti in 149 strutture dell'Unrwa, l'agenzia Onu per i rifugiati palestinesi, altri 122.000 si trovano in ospedali, chiese ed edifici pubblici, 109.755 hanno trovato riparo in 89 scuole non collegate all'Unrwa e il resto risiede presso famiglie di familiari o conoscenti.

Abu Mazen a Blinken,"Genocidio a Gaza. Pronti a tornare nella Striscia"

Il presidente dell'Autorità nazionale palestinese Abu Mazen ha denunciato davanti al segretario di Stato americano Antony Blinken "il genocidio compiuto nella Striscia di Gaza da Israele, che ha promesso di "annientare" Hamas e bombarda senza tregua l'enclave da quando ha subito il sanguinoso attacco del 7 ottobre.

"Ancora una volta ci incontriamo nella situazione più dura possibile: non ho parole per descrivere la guerra di genocidio e la distruzione subita dal nostro popolo palestinese a Gaza per opera dell'apparato militare israeliano, senza alcun rispetto per i principi della legge", ha detto il presidente palestinese. L'incontro tra i due, che non era stato preannunciato dalla diplomazia statunitense, è durato un'ora, ha riferito l'agenzia Reuters.

"La Striscia di Gaza è parte integrante dello Stato di Palestina, ci assumeremo tutte le nostre responsabilità nel quadro di una soluzione politica globale per la Cisgiordania, Gerusalemme Est e la Striscia di Gaza", ha affermato Abu Mazen.

Martedì Blinken ha detto di fronte al Congresso che "a un certo punto" l'Autorità Palestinese dovrebbe riprendere il controllo della Striscia di Gaza da Hamas e che terze parti internazionali potrebbero forse svolgere un ruolo transitorio. Abu Mazen, la cui autorità è stata cacciata da Gaza da Hamas nel 2007, risiede a Ramallah e governa solo in Cisgiordania. Le ultime elezioni legislative palestinesi risalgono al 2006 e furono vinte da Hamas. Impossibilitato a esercitare un potere reale nonostante questa vittoria, il movimento islamico prese il controllo della Striscia di Gaza con la forza l'anno successivo.