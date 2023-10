L'autore della strage del Maine è ancora in fuga

AGI - A due giorni dalla sparatoria che ha causato 18 morti nel Maine, non c'è traccia di Robert Card, l'uomo che ha aperto il fuoco in un bowling e in un ristorante prima di sparire nel nulla. "Un'enorme quantità di personale delle forze dell'ordine, tempo e sforzi vengono spesi 24 ore su 24" per trovarlo il capo della polizia della città di Lewiston, David St. Pierre, in una conferenza stampa. La polizia e l'FBI lo cercano in diversi luoghi, tra cui le sponde di un fiume dove è stata ritrovata la sua auto. Il prossimo passo sarà l'ispezione del fondale con sonar e subacquei.

Gli investigatori stanno setacciando anche un'area boschiva nei pressi della sala da bowling. La caccia all'uomo sembrava vicina alla conclusione giovedì sera: la polizia aveva stretto d'assedio una casa appartenente alla famiglia di Card con droni, elicotteri e veicoli blindati. Tutto invano: dell'autore della strage al Just-In-Time e allo Schemengees non c'era traccia. Agli abitanti della zona è stato ordinato di restare in casa e da 48 ore Lewiston, che conta 36 mila anime, è una città fantasma.

Le scuole e i negozi hanno chiuso i battenti e il parcheggio del liceo è stato occupato da agenti di polizia in tuta mimetica, armati fino ai denti. Sulla vetrina di un negozio nel centro della città è comparso uno striscione con la scritta "Lewiston Strong", ma gli abitanti di questa pacifica cittadina si trovano a fare i conti con "un sentimento di vulnerabilità di cui non eravamo consapevoli" ha detto uno di loro.

© AFP Le strade del Maine presidiate dalla polizia

Sette persone, una donna e sei uomini, sono stati uccisi nella sala da bowling e, circa dodici minuti, dopo, altri otto sono stati colpiti a morte nel bar-ristorante. Tre feriti sono morti in ospedale. Tra le vittime anche Joseph Walker, 57 anni, che lavorava allo Schemengees e ha cercato di fermare l'assassino con un coltello da cucina prima di essere ucciso. "È una giornata nera per il Maine", ha dichiarato giovedì mattina Janet Mills, governatrice dello stato.

Joe Biden ha deplorato l'atto "tragico e insensato" e ha ordinato che le bandiere sugli edifici federali fossero abbassate a mezz'asta. "Ancora una volta, la nostra nazione è in lutto", ha lamentato il presidente americano, invitando il Congresso ad adottare "un divieto sulle armi d'assalto" - l'ennesimo appello da parte del leader democratico. La strage di mercoledì è la più grave negli Stati Uniti da quella della scuola di Uvalde in Texas nel maggio 2022, quando un attentatore uccise 19 bambini e due insegnanti. Negli Stati Uniti ci sono più armi che persone ed, escludendo i suicidi, secondo l'associazione Gun Violence Archive (GVA) dall'inizio dell'anno nel paese sono morte più di 15.000 persone a causa delle armi da fuoco. Il Maine è uno degli stati con il più basso tasso di omicidi pro capite.