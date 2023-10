AGI - Imponente caccia all'uomo nel New England dopo che un riservista quarantenne con problemi mentali ha aperto il fuoco il alcuni locali di due cittadine del Maine e ha ucciso almeno 18 persone. I feriti sono 13. La polizia ha assediato per ore la casa dell'uomo a Bowdoin, vicino a Lewiston, utilizzando droni e un elicottero e ordinando ai giornalisti radunati nei pressi di spegnere le luci. Ma gli agenti hanno poi lasciato la proprietà, per cercarlo altrove.

Le immagini delle telecamere di videosorveglianza di un bowling nella città di Lewiston hanno ripreso Robert Card mentre, impugnando un fucile d'assalto Ar-15 con caricatore esteso ,entrava puntando l'arma sui clienti: tra le 100 e le 150 persone. Card è un istruttore certificato di armi da fuoco e membro della US Army Reserve, ha riferito la CNN, citando fonti delle forze dell'ordine.

Intere aree di Lewiston sono state chiuse, i negozi sono stati costretti a chiudere alle persone è stato ordinato di chiudersi in casa.

Maine shooting suspect is Robert Card, a trained firearms instructor in the U.S. Army reserve. He was recently released from a mental health facility pic.twitter.com/KfhceeGl8h — BNO News (@BNONews) October 26, 2023

"Abbiamo letteralmente centinaia di agenti di polizia che lavorano in tutto lo stato del Maine per localizzare Card", ha detto il funzionario di polizia dello stato del Maine Mike Sauschuck ai giornalisti. I veicoli di soccorso sono accorsi da tutto il Maine centrale per prendersi cura dei feriti e i due ospedali di Lewiston "hanno richiamato tutto il personale fuori servizio".

Il presidente Joe Biden, allontanandosi da una cena di stato in onore del primo ministro australiano, ha chiesto al governatore del Maine, ai suoi due senatori e a un membro del Congresso locale di offrire sostegno federale, ha detto la Casa Bianca.

La polizia e i soccorritori sono arrivati alla sala da bowling Sparetime Recreation intorno alle 19:15 ora locale e successivamente hanno ricevuto segnalazioni di un'altra sparatoria allo Schemengees Bar & Grille. Sauschuck ha detto che gli agenti stanno cercando un SUV bianco a Lisbona, una città a circa 12 chilometri da Lewiston, dove i residenti sono stati avvertiti di stare lontano dalle strade.

Il governatore del Maine, Janet Mills, ha detto di essere "di essere stata informata sulla situazione".

Il deputato del Maine Jared Golden si è detto "come tutti gli abitanti del Maine, inorridito dagli eventi di Lewison, la mia città natale". "In questo momento, tutti noi ci rivolgiamo alle forze dell'ordine locali affinché prendano il controllo della situazione e raccolgano informazioni", ha detto.

La sparatoria è una delle più sanguinose dal 2017, quando un uomo armato aprì il fuoco su un affollato festival musicale a Las Vegas, uccidendo circa 60 persone.

Gli Stati Uniti hanno registrato oltre 500 sparatorie di massa quest’anno, secondo il Gun Violence Archive (GVA), un’organizzazione non governativa che definisce una sparatoria di massa una con quattro o più persone ferite o uccise. Secondo i dati della GVA, l’attacco nel Maine è il più grave avvenuto finora nel 2023.

Lewiston è la seconda città più popolosa del Maine, situata a circa 50 chilometri a nord della città più grande, Portland.

"Questo non succede in altri Paesi". E' il messaggio, tutto a lettere maiuscole, postato su X dallo scrittore Stephen King.

Mattarella scrive a Biden, cordoglio per brutale violenza

"L'Italia intera ha appreso con profonda tristezza la notizia della sparatoria che ha sconvolto la cittadina di Lewiston, in Maine, provocando molte vittime e ancor più numerosi feriti. In questa luttuosa circostanza desidero farle giungere le espressioni del più sentito cordoglio della Repubblica Italiana e mio personale".

Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato al Presidente degli Stati Uniti d'America, Joe Biden. "Siamo vicini con sentimenti di partecipe solidarietà al dolore delle famiglie sconvolte da un gesto di così brutale violenza e auguriamo ai feriti un pronto e completo ristabilimento" conclude il capo dello Stato.