Allarme bomba a Versailles, evacuato il palazzo

AGI - Massima tensione sull'emergenza attentati terroristici in Francia. Dopo l'evacuazione e la chiusura del Museo del Louvre è stata la volta di un altro luogo emblematico: la Reggia di Versailles, sgomberata per un allarme bomba. Resterà chiusa per il resto dell'intera giornata. L'allarme bomba è stato lanciato dopo un messaggio anonimo sul sito moncommissariat.fr.

Ieri il governo Borne ha alzato al massimo livello l'allerta attentati in Francia, dopo l'omicidio di un insegnante ad Arras commesso da uno studente musulmano radicalizzato.