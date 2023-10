Il Louvre chiuso per timori sulla sicurezza

AGI - Il museo del Louvre a Parigi resterà chiuso oggi per tutta la giornata "per questioni di sicurezza". Lo ha annunciato lo stesso museo sui social. "Vi ringraziamo per la comprensione" ha scritto l'istituzione in un post. "Le persone che hanno acquistato un biglietto verranno rimborsate".

"Il Louvre ha ricevuto un messaggio scritto che segnalava un rischio per il museo e i suoi visitatori " e "abbiamo scelto di evacuarlo e chiuderlo per la giornata, mentre effettuiamo i controlli essenziali ", ha spiegato un portavoce. "Abbiamo scelto, nell'attuale contesto nazionale di emergenza, di evacuarlo e chiuderlo per la giornata, mentre effettuiamo i controlli essenziali", ha aggiunto.

La Francia è entrata venerdì sera in allerta "attacco d'emergenza", il livello più alto del sistema Vigipirate, dopo l'assassinio di un insegnante, Dominique Bernard, pugnalato a morte da un giovane davanti a una scuola media ad Arras. Un atto definito "terrorismo islamico" dal presidente della Repubblica Emmanuel Macron. L'Eliseo ha quindi annunciato il dispiegamento di 7.000 soldati nel territorio. Questi soldati "saranno schierati da lunedì sera e fino a nuovo avviso", ha precisato la presidenza della Repubblica, in un contesto segnato dai timori di importazione in Francia del conflitto tra Hamas e Israele.