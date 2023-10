AGI - "Gli ambasciatori dell'Ue hanno raggiunto un accordo sul Regolamento che affronta le situazioni di crisi e forza maggiore nel campo della migrazione e dell'asilo". L'annuncio arriva, in un post su X, dalla presidenza spagnola del Consiglio Ue. Seguito, poco dopo, dalle parole di Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea: "Accolgo con favore il positivo accordo politico raggiunto dagli Stati membri".

"Questo - aggiunge von der Leyen - è un vero e proprio punto di svolta che ci consente di portare avanti le negoziazioni con il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Ue. Uniti possiamo realizzare il Patto prima della fine di questo mandato".

I welcome the successful political agreement reached by the Member States on the Crisis Proposal.



This a real game changer that allows us to advance negotiations with @Europarl_EN and @EUCouncil.



United we can deliver on the Pact before the end of this mandate.

