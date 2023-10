AGI - Il dossier migranti sarà uno dei temi al centro del Consiglio europeo informale in programma in Spagna, a Granada. Intanto, in vista della due giorni in Spagna - vertice della Comunità politica europea il 5 ottobre e, appunto, Consiglio Europeo informale il giorno successivo - sono in corso contatti diplomatici tra Italia e Germania per uscire dallo stallo sul Patto europeo per le migrazioni e l'asilo.

A dividere Roma e Berlino sono le posizioni sulle Ong. "Ci sono dei contatti per trovare una soluzione in grado di soddisfare tutti. Sarebbe strano se non fosse cosi'", si apprende da fonti diplomatiche. Non è escluso un bilaterale tra la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il Cancelliere tedesco, Olaf Scholz, durante la due giorni di Granada. Le stesse fonti spiegano che al momento "non è in programma" ma, in ogni caso, sarebbe "coerente con il fatto che stanno continuando contatti a livello tecnico per trovare una soluzione".

Gli sbarchi continuano

La Guardia costiera ha intercettato e soccorso 49 migranti a bordo di una barca a vela a circa 65 miglia al largo del porto di Roccella Jonica. Una volta arrivati in porto, i migranti saranno ricoverati nella tensostruttura del porto della Locride gestita dalla Croce Rossa e dalla protezione civile comunale per essere identificati e sottoposti ai controlli sanitari.