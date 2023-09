Il generale russo Surovikin è ricomparso in Algeria

Il leader del Paese asiatico è arrivato in treno in Russia nel suo primo viaggio all'estero in 4 anni. Il summit si dovrebbe tenere nei prossimi giorni, in agenda ci sarebbe una fornitura di armamenti a Mosca per la guerra in Ucraina. Il Dipartimento di Stato americano: "Monitoreremo attentamente". Lussi e banchetti, le leggende sul treno blindato di Kim [VIDEO]