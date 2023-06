AGI - È guerra aperta in Russia tra le forze mercenarie del gruppo Wagner e il Cremlino. All'alba il gruppo di miliziani guidato da Evgeny Prigozhin ha lasciato il teatro di combattimento in Ucraina ed è entrato in territorio russo prendendo il controllo di tutti i siti militari nella città di Rostov-sul-Don, la più grande città della Russia meridionale e punto chiave dell'offensiva di Mosca contro Kiev.

Lo stesso Prigozhin ha chiesto un incontro immediato alla leadership militare russa: se il capo dello stato maggiore Gerasimov e il ministro della Difesa Shoigu non si recheranno a a Rostov-sul-Don, i mercenari sono pronti a marciare verso Mosca, è la minaccia del capo della Wagner. "Tutti noi siamo pronti a morire. Tutti e 25 mila, e poi altri 25 mila", ha aggiunto.

Durissima la risposta del presidente russo, Vladimir Putin, che ha registrato un appello alla nazione messo in onda dalle tv russe nelle prime ore della mattinata: l'azione della Wagner è "una pugnalata alle spalle al popolo e al Paese - ha detto il leader del Cremlino - difenderemo il nostro popolo e il nostro Stato da qualsiasi tradimento", ha proseguito Putin.

La situazione minuto per minuto

Il sindaco di Mosca Sergei Sobyanin ha affermato che nella capitale russa sono state prese misure antiterrorismo, compresi ulteriori controlli sulle strade, per rafforzare la sicurezza. Le autorità hanno anche affermato che l'autostrada M4, che collega Mosca con il sud, è stata chiusa al traffico al confine con la regione di Voronezh a causa del movimento di un convoglio militare.

Ore 16:30 - A Mosca evacuati musei e centri commerciali

La BBC Russia ha riferito di evacuazioni di edifici pubblici in tutta Mosca mentre i ribelli Wagner avanzano. L'emittente ha detto che i musei vicino al Cremlino sono stati evacuati. Ci sono state segnalazioni nelle ultime ore di evacuazioni della Galleria Tretyakov, del Museo Pushkin e della Casa della Cultura GES-2, ha aggiunto la BBC. Anche il centro commerciale Mega Belaya Dacha e il centro commerciale Kvartal sono stati evacuati.

Ore 16:07 - La grande fuga da Mosca, nelle ultime ore decollati diversi aerei privati

Numerosi jet privati hanno lasciato Mosca in mattinanata, e FlightRadar24 ha anche monitorato stamane la partenza di un aereo utilizzato dal presidente bielorusso Lukashenko, stretto alleato di Putin, diretto in Turchia.

Ore 15:58 - Casse piene di soldi vicino al quartier generale di Prigozhin

La stampa russa riferisce che sono state trovate diverse scatole di denaro vicino all'ufficio di Evgenji Prigozhin, a San Pietroburgo, dai servizi di sicurezza russi, l'FSB. Secondo Reuters, Prigozhin ha confermato e spiegato che il denaro, 4 miliardi di rubli (l'equivalente di oltre 43 milioni di euro) serviva a pagare gli stipendi delle truppe mercenarie.

Ore 15:50 - Gli elicotteri russi sparano sulle forze della Wagner dopo Voronezh

Elicotteri dell'esercito russo hanno aperto il fuoco su un convoglio militare di Wagner, sull'autostrada M4, superata la città di Voronezh, già a metà strada verso Mosca. Lo ha riferito un testimone all'agenzia di stampa Reuters.

Ore 15:36 - Tensione altissima a Rostov

C'è stata una rissa vicino al quartier generale del distretto militare meridionale, catturato dai mercenari di Wagner, a Rostov-sul-Don: lo ha riferito il corrispondente di Ria Novosti che ha pubblicato anche un filmato. La tensione è cominciata con una scaramuccia verbale che è poi degenerata in una rissa, poi sedata da uomini armati.

BREAKING:



Street fights have broken out on the streets of Rostov between pro-Wagner and pro-Putin supporters. pic.twitter.com/hETymzmqh1 — Visegrád 24 (@visegrad24) June 24, 2023

Ore 15:26 - Difficile uscire da Rostov e Voronezh

L'acquisto di biglietti a Rostov per i treni verso altre destinazioni potrebbe essere problematico a causa dell'aumento della domanda. Lo affermano le autorità regionali. Il servizio di autobus della regione di Lipetsk con Mosca e Tula è temporaneamente limitato. Tutti i voli da Lipetsk sono stati cancellati. Lo scrive l'agenzia russa Ria Novosti.

Ore 15:20 - Decreto di Putin: carcere per chi viola la legge marziale

Putin ha firmato una legge che consente detenzioni di 30 giorni per chi viola la legge marziale nei luoghi in cui è stata imposta. Lo riferisce l'agenzia di stampa Ria Novosti.

Ore 15 - Un convoglio della Wagner arriva oltre Voronezh, a Sud di Mosca

La Bbc ha verificato un video che mostra un convoglio Wagner di veicoli armati che viaggiano sull'autostrada M4, che collega Voronezh e Mosca attraverso la regione di Lipetsk.

Il governatore della regione di Lipetsk ha chiesto ai residenti di rimanere a casa ed evitare di mettersi in viaggio, sia con i veicoli pubblici che con i mezzi privati; e le autorità regionali hanno anche cancellato tutti i servizi di autobus nella regione.

Ore 14:55 - Erdogan sente Putin e offre "pieno supporto" dalla Turchia

Putin, ha avuto una conversazione telefonica con l'omologo turco, Tayyip Recep Erdogan, che gli ha espresso il suo "appoggio" nella situazione che lo vede alle prese con l'insurrezione armata dei mercenari della Wagner. Putin "lo ha informato sulla situazione nel Paese in relazione col tentativo di ribellione armata", si legge nel comunicato del Cremlino. "Il presidente turco ha espresso pieno sostegno ai passi compiuti dalla leadership russa", ha aggiunto Mosca.

Ore 14:45 - "Aerei del governo atterrati a San Pietroburgo"

L'IL-96 presidenziale sarebbe decollato da Mosca e già atterrato a San Pietroburgo. Lo scrive Fontanka, il giornale più popolare a San Pietroburgo che cita dati di FlightRadar24. Non è chiaro se il presidente Vladimir Putin sia a bordo. Sarebbe atterrato anche un altro degli aerei governativi, un Airbus RSD523. In precedenza il portavoce del Cremlino aveva assicurato che il presidente "è al lavoro al Cremlino". Secondo i dati di FlightRadar l'aereo speciale Il96-300PU (Point of Control) era decollato alle 14:16 ora di Mosca. L'aereo presidenziale è equipaggiato per controllare le Forze Armate.

Ore 14:40 - Il ministro Difesa di Kiev, la rivolta è una opportunità per noi

L'Ucraina afferma che i disordini in Russia rappresentano un'opportunità per Kiev. "Cosa significa questo per noi? È una finestra di opportunità", ha detto il vice ministro della Difesa Ganna Malyar.

Ore 13:52 - Per le misure antiterrorismo, rinviate a Mosca le feste di laurea

Le feste di laurea e i balli di fine anno a Mosca sono stati rinviati al prossimo sabato 1 luglio. Lo scrive Ria Novosti, citando il servizio stampa del Dipartimento dell'Istruzione di Mosca.

"In connessione con il regime introdotto dell'operazione antiterrorismo, le feste di laurea nelle scuole e la cerimonia di laurea cittadina a Gorky Park (Mosca) sono rinviate di una settimana", hanno detto. Annullato anche il ballo scolastico al Cremlino. La Direzione del Palazzo di Stato del Cremlino si è scusata con tutti e ha promesso di restituire i soldi per i biglietti.