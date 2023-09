AGI - Linda Evangelista, la top model diventata famosa negli anni '90, ha rivelato in un'intervista al Wall Street Journal Magazine di essere sopravvissuta al cancro al seno “due volte in cinque anni”, racconta il New York Times.

Cinquantotto anni, la ex modella, che non ha sempre taciuto sulla sua malattia prima d’ora, dice che le è stata diagnosticata la prima volta nel 2018 sottoponendosi di conseguenza ad una mastectomia bilaterale, “pensando di essere pronta ad affrontarla” convinta anche che “il cancro non mi avrebbe uccisa”.

Ma il cancro si è invece ripresentato puntuale nel 2022, questa volta annidato nel muscolo pettorale. E lei non ha avuto dubbio alcuno: “Voglio che tu scavi. Voglio vedere un buco nel mio petto quando avrai finito”, ha detto al suo medico curante pregandolo di operarla quanto prima, “l’estetica non mi interessa. Non posso morire per questo motivo”. Così, dopo aver affrontato il secondo intervento, ora l’ex top model ha descritto la sua attuale condizione come "buona", rassicurata anche dal medico che l’ha operata e l’ha in cura.

Linda Evangelista è stata una delle cinque migliori top model del mondo nel corso degli anni '90, ha tuttavia continuato a lavorare ed è tornata anche alla ribalta dopo il nuovo trattamento terapeutico e gli effetti collaterali annessi e connessi al cancro.

Il motivo della sua rivelazione, però, osserva il Times, è comunque legato “a una promozione pubblicitaria in occasione dell'uscita questo mese di un suo libro di fotografie”, realizzato da un suo antico collaboratore, il fotografo di moda Steven Meisel.

Ma gli impegni non finiscono qui: a partire dal 20 settembre, apparirà in un nuovo documentario di Apple Tv+, "The Super Models". Il progetto la vede protagonista con altre top model degli anni '90, tra cui Christy Turlington, Naomi Campbell e Cindy Crawford. Nel 1990, le quattro donne sono infatti apparse sincronizzando la propria voce nel video di George Michael, “Freedom! '90".