AGI - L'era delle top model torna a rivivere sulla copertina di Vogue: nel numero di settembre, la celebre rivista di moda ricrea la cover cult della sua edizione del gennaio 1990, che con Naomi Campbell, Christy Turlington, Linda Evangelista, Tatjana Patitz e Cindy Crawford, fotografate insieme da Peter Lindberg, inaugurò un'epoca. "Le più grandi di tutti i tempi", è il titolo della copertina, che uscirà nelle edizioni britannica e americana di Vogue con la foto delle leggendarie top model, 33 anni dopo.

All'appello manca solo Tatjana Patitz, morta all'inizio di quest'anno. Ora tutte sulla cinquantina, le quattro donne sono le protagoniste anche nel documentario 'The Super Models', su Apple TV a settembre, in cui ricordano il periodo tra la fine degli Anni '80 e l'inizio degli Anni '90, quando iniziarono la loro carriera.

Il servizio di Vogue dà un'idea di che periodo sia stato per le giovani modelle diventate a un tratto super star, specialmente dopo l'uscita del video Freedom!'90 di George Michael in cui appaiono tutte e cinque, probabilmente dopo che il cantante le aveva viste sulla copertina di Vogue.

"Era folle. Non siamo i Beatles", dice Evangelista, ricordando la reazione al video e al successivo finale della sfilata di Versace, in cui calcano la passerella abbracciate e sotto le note del brano di Michael.

In tutti questi anni, le top model hanno continuato a far parlare di sè: nel 2022, Evangelista ha raccontato di come un trattamento di criolipolisi l'abbia lasciata "permanentemente deformata" e dell'impatto psicologico dell'operazione.

Campbell ha anche annunciato l'arrivo dei suoi due figli nel 2021 e nel 2023 e continua a sfilare in passerella per stilisti, tra cui Valentino.

Crawford, nel frattempo, è diventata la madre di uno dei modelli più popolari dell'attuale generazione, Kaia Gerber. Tutte e quattro le donne - così come Patitz, Helena Christensen e Claudia Schiffer - sono spesso considerate le prime modelle a essere diventate delle celebrità, conosciute al di fuori dell'industria della moda.

La domanda per loro è aumentata vertiginosamente negli Anni '90, tanto che è rimasta celebre la battuta di Linda Evangelista: "Non ci svegliamo per meno di 10.000 dollari al giorno". Mentre da allora ci sono state altre modelle famose - Kate Moss e Gisele Bundchen per citarne due - le top model sono rimaste sotto i riflettori e continuano ad attrarre i consumatori.

Nel 2017, Versace ha fatto furore online quando Campbell, Crawford, Christensen, Schiffer e Carla Bruni sono apparse in passerella. Il documentario, prodotto dalle stesse top model, capitalizzerà senza dubbio l'interesse per quella generazione e offrirà loro ulteriori opportunità.