AGI - Volodymyr Zelensky ha sostituito il ministro della Difesa ucraino. Il posto di Oleksiy Reznikov sarà preso da Rustem Umyerov. La decisione, presa nel mezzo della controffensiva ucraina nelle aree occupate dai russi, deve essere ratificata dal Parlamento. "Ho deciso di sostituire il ministro della Difesa dell'Ucraina." ha scritto Zelensky nel suo profilo Telegram,

"Oleksiy Reznikov ha attraversato più di 550 giorni di guerra su vasta scala. Credo che il Ministero abbia bisogno di nuovi approcci e di altri formati di interazione sia con le forze armate che con la società nel suo insieme. Il Ministero è ora guidato da Rustem Umyerov".

La Pravda ucraina scrive che Rustem Umerov è stato finora il capo del Fondo del demanio. Il 10 agosto scorso aveva scritto che Zelensky stava cercando un sostituto di Reznikov e il 19 il ministro della Difesa aveva detto di considerare la propria posizione "temporanea" e che era pronto a dimettersi. Il 28 agosto Reznikov aveva dichiarato di aver discusso con il Presidente la possibilità di trasferirsi in un altro incarico

Umerov è stato consigliere di Mustafa Dzhemilev, capo dell'organizzazione del "popolo tartaro di Crimea" e ha fatto parte della delegazione ucraina per i negoziati con la Russia la primavera scorsa. L'agenzia russa Ria Novosti ricorda che per l'incarico di ministro della Difesa ucraino erano stati considerati due candidati: il ministro delle Infrastrutture Alexander Kubrakov e il ministro delle industrie strategiche Alexander Kamyshin.

Il deputato della Rada Alexey Goncharenko aveva in seguito riferito che entrambi i papabili avevano rifiutato la carica. A sua volta, il parlamentare ucraino Yaroslav Zheleznyak aveva affermato che l'attuale ministro della Difesa sarebbe stato nominato ambasciatore in Gran Bretagna, mentre Umerov avrebbe preso il suo posto. Reznikov era ministro della Difesa dell'Ucraina dal novembre 2021, tre mesi prima dell'invasione russa e ha guidato gli sforzi per dotare le forze ucraine di armi moderne degli alleati.

L'avvocato 57enne con poca esperienza militare è diventato uno dei volti più noti dello sforzo bellico del Paese. Dopo aver contribuito a frenare l'avanzata della Russia nei primi mesi della guerra, ha trascorso gran parte del suo tempo a stimolare il sostegno degli alleati di Kiev. Col passare del tempo, ha convinto gli alleati a fornire all'Ucraina sempre più armi, inclusi sistemi di difesa aerea Patriot statunitensi, carri armati pesanti e obici.

Più recentemente ha guidato gli sforzi per avere gli F-16. Dopo che il mese scorso gli Stati Uniti hanno autorizzato la Danimarca e i Paesi Bassi a trasferire i jet F-16 in Ucraina, ha scritto su Twitter che "sembra che Babbo Natale esista". Ma il suo ministero è stato colpito da scandali di corruzione. A gennaio Reznikov ha mantenuto il suo posto, ma il suo vice è stato costretto a dimettersi dopo che il ministero della Difesa è stato accusato di aver firmato contratti alimentari a prezzi due o tre volte superiori a quelli attuali per i generi di base.

"Lo stress che ho sopportato quest'anno è difficile da misurare con precisione. Non mi vergogno di nulla", aveva detto Reznikov all'epoca, aggiungendo: "La mia coscienza è assolutamente pulita".

Nato a Leopoli (Lvov), Reznikov si era arruolato nell'esercito dopo la scuola e aveva prestato servizio militare in epoca sovietica come paracadutista prima di andare all'università e diventare avvocato. Nel 2004 ha rappresentato legalmente il futuro presidente Viktor Yushchenko nella sua lotta per ribaltare le elezioni falsificate, assicurandosi un nuovo voto vinto da Yuschenko.

In seguito è diventato vicesindaco di Kiev, responsabile dell'hosting dell'Eurovision Song Contest a Kiev nel 2017 e della finale della UEFA Champions League nel 2018. Dal 2019 è stato membro della delegazione ucraina al Gruppo di contatto trilaterale, negoziando con la Russia e gli osservatori dell'OSCE nel tentativo di trovare una soluzione diplomatica per porre fine ai combattimenti con i separatisti sostenuti dalla Russia nell'Ucraina orientale.

Nel 2020 è entrato a far parte della squadra del presidente Volodymyr Zelenskyj ed è stato nominato vice primo ministro responsabile della reintegrazione dei territori temporaneamente occupati. È stato nominato ministro della Difesa nel 2021. Presentando Reznikov al Parlamento, Zelensky affermò che il suo compito principale sarebbe stato quello di "rafforzare la capacità di difesa dell'esercito". La Russia ha lanciato la sua invasione il 24 febbraio 2022.