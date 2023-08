Anche la Norvegia darà gli F-16 all'Ucraina

AGI - La Norvegia è pronta a consegnare caccia da combattimento F-16 all'Ucraina. Lo riportano i media norvegesi senza specificare il numero degli aerei né la data di consegna. Il Paese scandinavo sarebbe il terzo a impegnarsi a mettere a disposizione gli F-16 a Kiev dopo Danimarca e Olanda.

Non è ancora chiaro quanti saranno i jet multiruolo che l'Europa è pronta a trasferire, ma certo è che finalmente l'Ucraina avrà i suoi tanto sospirati F-16 per ricostituire il nerbo della difesa aerea distrutta nel conflitto con la Russia. La Danimarca ha deciso di cedere 19 caccia, ha annunciato la premier danese, Mette Frederiksen, in una conferenza stampa congiunta con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Ora si attende di sapere quanti saranno i velivoli messi a disposizione dell'Olanda.

"Tu e i tuoi connazionali ci avete mostrato cos'è il vero coraggio" ha detto Frederiksen, "Per questo vi dobbiamo tutto il nostro sostegno. Dall'inizio della guerra, la Danimarca è stata dalla vostra parte, perché la vostra libertà è la nostra libertà. Sappiamo anche che hai bisogno di più. Ecco perché annunciamo oggi che forniremo diciannove F-16 all'Ucraina".

Frederiksen ha chiarito che ora ci sono più di 70 militari ucraini in Danimarca, arrivati per l'addestramento sugli F-16. La premier spera che prima del nuovo anno il primo gruppo di 6 aerei arrivi in Ucraina. L'anno prossimo altri 8 aerei voleranno in Ucraina e nel 2025 altri 5.

"Stiamo lavorando sui tempi per l'addestramento. Oggi è stata discussa anche la possibilità di ampliare le missioni di addestramento" ha detto il presidente ucraino.

Cosa faranno gli olandesi

"Mark Rutte e io abbiamo concordato il numero di F-16 che verranno forniti all'Ucraina, dopo aver addestrato i nostri piloti e ingegneri. 42 aerei. E questo è solo l'inizio. Grazie, Olanda!" ha annunciato Zelensky in un messaggio su Telegram, dopo la visita a sorpresa nella base aerea di Eidhoven, nei Paesi Bassi, dove ha incontrato il premier olandese dimissionario e ha esaminato i jet americani. Le sue parole tuttavia non hanno trovato conferma nello stesso Rutte secondo cui l'aeronautica olandese ha 42 F-16 e i numero fornito a Kiev sarà finalizzato dopo i colloqui con gli alleati.

La visita di Zelensky in Danimarca arriva dopo quella di sabato in Svezia, quando ha discusso della produzione congiunta di veicoli da combattimento CV90 e dell'addestramento dei piloti ucraini per i caccia Gripen con il primo ministro Ulf Kristersson.