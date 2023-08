AGI - Le notizie diffuse dai media occidentali affermando il coinvolgimento del Cremlino nell'incidente aereo che ha provocato la morte del leader di Wagner Evgeniy Prigozhin sono "menzogne e speculazioni". Lo ha detto il portavoce della presidenza russa, Dmitri Peskov.

Il portavoce ha detto di non avere alcuna informazione sul destino del gruppo Wagner dopo la scomparsa del suo leader. "Per quanto riguarda il futuro, non posso ancora dirvi nulla, non lo so", ha dichiarato ai giornalisti. Ha aggiunto che l'entità non esiste formalmente: "Non dimentichiamo che non esiste un'entità come PMC Wagner, non esiste de jure", ha detto Peskov. Il Presidente russo Vladimir Putin ha più volte sottolineato il grande contributo del gruppo Wagner all'operazione militare speciale, ha ricordato.

Anche "il capo della Repubblica Popolare di Donetsk, Denis Pushilin, ha detto durante un incontro con Putin che Wagner ha dato un grande contributo alla liberazione di molte aree della Repubblica Popolare di Donetsk. L'eroismo di quelle persone non sarà mai dimenticato, questo è ciò che ha detto il presidente", ha concluso Peskov.

Media, confermata la morte del pilota dell'aereo di Prigozhin

li investigatori russi hanno confermato la morte del pilota dell'aereo sul quale presumibilmente viaggiava Prigozhin. Lo scrive il Guardina citando una fonte informata. Tuttavia, secondo la stessa fonte, deve essere ancora confermata la corrispondenza genetica del pilota.

ISW, Wagner non esisterà più come entità indipendente

Il Gruppo Wagner probabilmente non esisterà più come struttura militare parallela quasi indipendente. È quanto si legge in un report del think thank Institute for study of war. L'Istituto ritiene che le morti dei leader del Gruppo Wagner Evgeny Prigozhin, Dmitry Utkin e Valery Chekalov impediranno all'organizzazione di resistere agli sforzi del Cremlino e del Ministero della Difesa russo di "indebolire, sussumere e distruggere l'organizzazione" all'indomani della ribellione armata del 24 giugno.

Definendo la morte in un incidente aereo un "assassinio quasi certo", l'ISW riferisce che "l'eliminazione della leadership di Wagner pone fine a ogni mezzo residuo che Wagner aveva per operare indipendentemente dal Ministero della Difesa russo". ISW ipotizza che il commento di Putin sulla morte di Prigozhin "implica che Prigozhin abbia eseguito gli ordini di Putin recentemente e durante la loro conoscenza", ma "indica che la lealtà di Prigozhin nel corso degli anni non è stata sufficiente a compensare il "grave errore" di lanciare una ribellione contro la leadership militare russa".

In precedenti valutazioni l'ISW aveva teorizzato che Prigozhin non intendesse cacciare Putin ma piuttosto volesse costringere Putin a licenziare membri chiave della leadership militare russa. L'ISW ha anche evidenziato che il Consiglio dei comandanti di Wagner non ha ancora rilasciato una dichiarazione pubblica in seguito all'abbattimento dell'aereo di Prigozhin.

Putin, i paramilitari dovranno prestare giuramento a Mosca

Tutti coloro che svolgono compiti militari dovranno prestare giuramento davanti alla bandiera dello stato russo. È quanto si legge in un decreto firmato dal presidente russo Vladimir Putin, riportato dai media russi. Secondo il documento, il decreto è rivolto ai membri di formazioni di volontari che aiutano l'esercito nell'adempimento dei suoi compiti e nella partecipazione ad un'operazione militare speciale.

Sono soggetti alla norma anche tutti i dipendenti del centro speciale Okhrana nella regione di Zaporizhzhia e di altre imprese statali simili che operano nelle regioni sottoposte a legge marziale. A prestare giuramento dovranno essere anche tutti i cittadini impegnati nella difesa del territorio.