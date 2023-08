AGI - "Il capo del gruppo Wagner, eroe della Russia, un vero patriota della sua Patria, Eugeny Viktorovich Prigozhin, è morto a causa delle azioni dei traditori della Russia. Ma anche all'inferno sarà il migliore! Gloria alla Russia!". Lo scrive il canale Telegram 'Grey zone', legato alla Wagner, commentando lo schianto del jet privato Embraer nella regione di Tver, in Russia.

Nella lista dei passeggeri a bordo figurava proprio il capo della società di mercenari. Tutte e 10 le persone a bordo sono morte. Il bilancio è stato reso noto dall'Agenzia federale per il trasporto aereo che ha avviato un'indagine sull'incidente, secondo quanto riporta la Tass.

"L'aereo Embraer stava volando dall'aeroporto di Mosca Sheremetyevo verso San Pietroburgo. A bordo c'erano tre piloti e sette passeggeri. Sono morti tutti", riporta la Tass secondo la quale l'incidente è avvenuto vicino al villaggio di Kuzhenkino.

L'Agenzia federale per il trasporto aereo russo (Rosaviatsia) ha intanto creato una commissione speciale per indagare le circostanze e le cause dello schianto. Lo ha fatto sapere in una nota la stessa Rosaviatsia.

Le reazioni da Washington

La possibile morte del capo del gruppo Wagner, Yevgeny Prigozhin, in un incidente aereo in Russia "non sarebbe una sorpresa per nessuno" se confermata, ha detto un alto funzionario della Casa Bianca.

"Abbiamo visto i rapporti. Se venissero confermati, non sarebbe una sorpresa per nessuno", ha detto Adrienne Watson, portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale dell'esecutivo americano. Il presidente Joe Biden, infine, "è stato tenuto informato della situazione".

Il mistero del secondo jet

Un secondo jet associato al fondatore della Wagner, Evgheni Prigozhin, è atterrato a Mosca. A notarlo è stato Flightradar24, secondo cui si tratta del jet ERJ-135BJ Legacy 650, con numero di coda RA-02795, anch'esso associato al cosiddetto 'chef di Putin'.

Secondo Flightradar24, rilanciato dal canale indipendente russo Dozhd, il mezzo è volato da Mosca a San Pietroburgo e dopo aver trascorso del tempo lì è tornato a Mosca. La presenza di questo secondo aereo ha alimentato il 'mistero' sulla sorte del capo della Wagner.

"A bordo jet anche braccio destro Prigozhin"

A bordo dell'Embraer precipitato in Russia, nella regione di Tver, c'era anche il numero due del fondatore della società di mercenari Wagner, Dmitri Utkin. Lo riportano diversi canali telegram legati alla stessa Wagner, tra cui Vck-Ogpu.

Secondo un altro canale telegram, Baza, ritenuto vicino ai servizi segreti, sui corpi di quasi tutte le vittime sono state rilevate forti ustioni, perché dopo lo schianto il velivolo ha preso fuoco. "Molto probabilmente sarà necessario il test del Dna per stabilirne l'identità".

L'ultima apparizione di Prigozhin

Risale al 21 agosto, quando i canali Telegram della società di mercenari Wagner ha diffuso un video in cui l'uomo appare in mimetica con una mitragliatrice in mano sullo sfondo di un paesaggio desertico ma di difficile individuazione.

"Stiamo lavorando. La temperatura è di 50 gradi, tutto quello che ci piace", diceva nel videomessaggio, "la Wagner rende la Russia ancora più grande in tutti i continenti e l'Africa più libera".