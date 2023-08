AGI - Con un annuncio che ha portato a un'ondata di ottimismo tra le forze armate ucraine, gli Stati Uniti hanno autorizzato Danimarca e Paesi Bassi a trasferire jet da combattimento F-16 a Kiev una volta che i piloti ucraini avranno completato la formazione necessaria per operare con questi aerei.

Una coalizione di 11 nazioni inizierà la fase di addestramento già questo mese, con l'obiettivo di rendere i piloti operativi entro l'inizio del 2024. Questa decisione è stata accolta con entusiasmo dal Ministro della Difesa ucraino Oleksii Reznikov ed è il risultato degli sforzi compiuti dall'Ucraina negli ultimi mesi per ottenere velivoli da combattimento occidentali al fine di sostituire le pesanti perdite subite dalla sua forza aerea, composta principalmente da aerei di fabbricazione russa. Gli F-16 statunitensi sono noti per le loro eccellenti capacità di combattimento, superando i velivoli attualmente in servizio in Ucraina.

Great news from our friends in the United States!

There is a green light for the Netherlands and Denmark to deliver F-16s to Ukraine after our pilots complete their training.

Ukraine has proven that the impossible is indeed possible.

Our military has proven it is filled with fast…