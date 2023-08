AGI - Un altro drone è stato abbattuto nei cieli di Mosca, l'ultimo di una serie di attacchi con velivoli senza pilota attribuiti a Kiev. Lo riferisce il sindaco della capitale russa, Serghei Sobyanin, sul suo canale Telegram.

"Questa notte la difesa aerea ha distrutto un drone che tentava di dirigersi verso Mosca", ha affermato Sobyanin, "i resti del drone sono caduti nell'area del Centro Esposizioni e non hanno causato danni significativi all'edificio".

❗️ Another drone attack on Moscow#Moscow residents are massively reporting the sounds of an explosion. Moscow Mayor Sobyanin said that a drone was shot down by air defense forces while attempting to fly over Moscow. The wreckage of the UAV fell in the area of Expocenter.



Now… pic.twitter.com/HNlgPTsmGQ