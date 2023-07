AGI - Il 13 maggio, nella regione russa di Bryansk, confinante con il nord ucraino, sono stati abbattuti alcuni velivoli. Secondo una ricostruzione di media ucraini, sarebbero stati abbattuti con i sistemi occidentali Patriot. Lo si evince da un video pubblicato dalla stessa Aeronautica militare ucraina in occasione della Giornata delle forze antiaeree il 3 luglio.

In un passaggio del filmato, pubblicato sui social dell'aeronautica di Kiev, è possibile vedere lato di un Patriot sul quale viene riportato il "conteggio" dei velivoli abbattuti dal sistema.

The Air Force of the Ukrainian Armed Forces released a video for the Anti-Aircraft Missile Forces Day. It showed the Patriot complex with notes about the three helicopters shot down on May 13 — that day in the Bryansk region of Russia, there was a mass fall of aircraft. The… pic.twitter.com/VixgWTllgB