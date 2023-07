OceanGate 'sospende' le operazioni dopo la tragedia del Titan

AGI - La società OceanGate, che gestiva il sommergibile che è imploso con cinque persone a bordo vicino al relitto del Titanic, oggi ha annunciato di aver "sospeso le operazioni di esplorazione e commerciali" in un messaggio sul suo sito web.

Il Titan, un piccolo sommergibile di circa 6,5 metri di lunghezza, si era immerso il 18 giugno per osservare il relitto e avrebbe dovuto riemergere sette ore dopo, ma il contatto è stato perso meno di due ore dopo la partenza. Per cercare di ritrovare i passeggeri è stata avviata un'imponente operazione di salvataggio, che ha suscitato grande attenzione da parte dei media.

Le squadre hanno infine scoperto che il batiscafo era imploso poco dopo l'immersione, uccidendo tutti e cinque gli uomini nell'impatto, compreso il capo di OceanGate Stockton Rush. I detriti, trovati sul fondale marino a quasi 4.000 metri di profondità, sono stati portati a terra per essere analizzati.

Il Canada e gli Usa hanno avviato diverse indagini per determinare le cause dell'implosione. Non appena il dispositivo e' scomparso, le critiche si sono concentrate sulla società' OceanGate, sospettata di negligenza. In documenti giudiziari del 2018, un ex direttore dell'azienda ha affermato di essere stato licenziato dopo aver sollevato seri dubbi sulla sicurezza del sommergibile.

Secondo David Lochridge, l'oblò non era stato progettato per resistere alla pressione a 4.000 metri di profondità, mettendo a rischio i passeggeri. William Kohnen, un ingegnere a capo di un comitato statunitense sui sommergibili con equipaggio che riunisce aziende e ricercatori, ha dichiarato alla BBC che il suo gruppo ha sollevato preoccupazioni sul "Titan" sviluppato da OceanGate.

Alla fine di giugno, il cofondatore di OceanGate Guillermo Sohnlein ha dichiarato che la sicurezza è un "elemento chiave" della cultura dell'azienda. Per 250.000 dollari a biglietto, i passeggeri del Titan hanno potuto esplorare i resti del Titanic, uno dei più grandi disastri marittimi del XX secolo con quasi 1.500 morti.