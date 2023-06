AGI - Il fascino esercitato dalla complessa operazione di ricerca del sottomarino Titan sta rilanciando le vendite di un videogame horror le cui dinamiche sono simili a quanto accaduto nella realtà. A beneficiare dell'effetto collaterale inatteso è Iron Lung, che porta il giocatore in un'esperienza immersiva in cui il giocatore, a bordo di un sottomarino, deve accompagnare un team di ricercatori per esplorare un oceano di sangue, su un pianeta sconosciuto e abitato da mostruose creature.

Il creatore "inorridito" dal boom

Lo stesso creatore e sviluppatore del gioco, David Szymanski, si è detto "inorridito" per il boom delle vendite di Iron Lung da una settimana, sulla piattaforma Steam. Il picco delle vendite è stato registrato il 20 giugno e secondo Steam Spy, sito che valuta l'andamento dei 'game' disponibili sull'omonima piattaforma, tra 100 e 200 mila persone sono entrate in possesso di Iron Lung. Sulla pagina del gioco sono stati postati più di 5 mila commenti, che confermano il fatto che "è ispirato ad una storia vera".

Molti i pareri dai toni decisamente ironici sull' "esperienza divertente e sana che costa 250 mila dollari, da riprodurre nella vita reale", in riferimento al costo della spedizione proposta da OceanGate Expeditions. Un'avventura finita in modo drammatico con la morte dei cinque passeggeri a bordo del sommergibile imploso nelle profondità dell'Atlantico settentrionale, i cui resti sono stati rinvenuti nei pressi del relitto del Titanic.

© screenshot Una schermata del videogioco Iron Lung

Il precedente di Plague Inc.

"Capisco il black humor di questa storia e quella di Titanic, ma a suo tempo ho progettato Iron Lung per rendere l'esperienza del giocatore il più da incubo possibile", ha spiegato Szymanski. Per il fondatore di Iron Lung "sapere che persone reali si trovano in questa situazione mi terrorizza, anche se è stata una loro decisione nessuno merita di morire così".

Non è la prima volta che drammatiche notizie di cronaca innescano un fascino malsano tra il grande pubblico, portando un rinnovato interesse per un videogioco. Già durante l'epidemia di Covid-19 il gioco di simulazione apocalittico Plague Inc, il cui obiettivo è sviluppare un virus mortale per creare una pandemia, aveva battuto un record di vendite a quasi otto anni dalla sua uscita.