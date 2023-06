AGI - Almeno undici persone sono state uccise e 60 ferite nell'attacco missilistico russo contro un famoso ristorante a Kramatorsk, nell'Ucraina orientale. Tra le vittime, almeno tre minori di cui due gemelle di 14 anni, Yulia e Anna Aksenchenko. Secondo i soccorritori, sette persone sono state estratte dalle macerie e le ricerche sono ancora in corso. Il locale era molto popolare nella città orientale ucraina, uno dei pochi ancora aperti, dove ci si ritrovavano anche giornalisti, fotografi e militari.

Nel bombardamento è rimasta ferita gravemente anche la scrittrice ucraina Victoria Amelina, che ha riportato una grave frattura cranica. A raccontarlo è stato Hector Abad Faciolince, scrittore, saggista, giornalista colombiano che stava cenando con lei. Insieme a loro, anche l'ex alto commissario per la Pace in Colombia, Sergio Jaramillo, e la giornalista colombiana Catalina Gomez, tutti feriti lievemente. Come ha riferito Abad, il momento in cui il missile russo ha colpito la pizzeria è stato come se l'esplosione "fosse uscita dal fondo della terra".

