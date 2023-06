Colloqui stretti tra Mosca e Pechino. La televisione di Stato russa ha trasmesso un video del ministro della Difesa che ispeziona le forze russe in Ucraina. Intanto Mosca fa sapere che il "procedimento penale contro Prigozhin non è stato chiuso". Secondo la Nato "non ci sono indicazioni che Mosca stia preparando il nucleare"