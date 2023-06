AGI - Mentre le forze della milizia Wagner marciano su Mosca e l'aviazione russa le bombarda lungo l'autostrada, il canale di notizie di stato russo Rossiya 24 trasmette un documentario su Silvio Berlusconi. Lo scrive la Bbc che sta monitorando le tv russe.

Gli edifici pubblici in tutta Mosca vengono evacuati mentre i ribelli avanzano e il Paese sprofonda nell'incertezza. I musei vicino al Cremlino sono stati sgomberati e ci sono state segnalazioni nelle ultime ore di evacuazioni dalla Galleria Tretyakov, dal Museo Pushkin e dalla Casa della Cultura GES-2, ha aggiunto la BBC.

Russian state rolling news channel Rossiya 24 isn't ignoring events entirely, but the fact they're currently airing a documentary about Silvio Berlusconi tells you quite a lot pic.twitter.com/16qx18ckBG