AGI - Cinquecento metri ancora e sarebbero riusciti ad avvistare la prua del Titanic, per molti dei componenti dell'equipaggio del Titan, una vera e propria ossessione. Ma proprio lì, in una tragico gioco del destino, una tragica perdita di pressione ha posto fine ai loro sogni. Chi sono le vittime dell'ultimo viaggio del Titan

Il Padre e il figlio

La famiglia di Shahzada e Suleman Dawood, padre e figlio tra le cinque persone morte sul sommergibile turistico Titan, ha espresso "profondo dolore" per la loro perdita. "Estendiamo le nostre più sentite condoglianze alle famiglie degli altri passeggeri del sommergibile Titan", si legge in una dichiarazione di Hussain e Kulsum Dawood, i genitori di Shahzada.

Il 19enne Suleman Dawood, morto insieme al padre e agli altri tre componenti della spedizione verso il Titanic, era "terrorizzato" dal viaggio. Lo ha rivelato una zia del ragazzo in un'intervista pubblicata dalla Nbc News prima che venissero ritrovati i rottami del sommergibile.

A quanto pare, il giovane aveva espresso le sue preoccupazioni sulla missione alla famiglia e non "era molto in vena" ma aveva acconsentito solo perché era importante per il padre, il miliardario Shahzada Dawood, "ossessionato dal Titanic".

Il miliardario esploratore

Hamish Harding, il miliardario britannico morto insieme agli altri quattro componenti della spedizione al Titanic, "se ne è andato facendo quello che amava". Cosi' l'ha voluto ricordare la famiglia, che lo ha descritto come "una legenda vivente" che amava esplorare il mondo e spingere i limiti di ciò che era possibile. Padre di due figli, "era unico nel suo genere e lo adoravamo.

Era un appassionato esploratore, qualunque fosse il campo, che viveva la vita per la sua famiglia, i suoi affari e per la prossima avventura", si legge in una nota della famiglia. "Ciò che ha realizzato nella sua vita è stato davvero notevole e se possiamo trarre una piccola consolazione da questa tragedia, e' che l'abbiamo perso mentre faceva ciò che amava".