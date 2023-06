Un sommergibile che porta turisti sul relitto del Titanic è scomparso nell'Atlantico

AGI - Un sommergibile utilizzato per portare i turisti a vedere il relitto del Titanic è scomparso nell'Oceano Atlantico, dando il via a una missione di ricerca e salvataggio. La guardia costiera di Boston ha riferito alla BBC che sono in corso le operazioni di soccorso. Non è chiaro quante persone fossero a bordo al momento della scomparsa.

Di tanto in tanto piccoli sommergibili portano turisti paganti per vedere il relitto del Titanic che si trova a 3.800 metri sul fondo dell'Atlantico e a circa 600 km al largo della costa di Terranova, in Canada.

La nave passeggeri, che era la nave più grande del suo tempo, colpì un iceberg durante il suo viaggio inaugurale da Southampton a New York nel 1912. Dei 2.200 passeggeri e dell'equipaggio a bordo, più di 1.500 morirono. Il Titanic è stato ampiamente esplorato da quando il relitto è stato scoperto nel 1985.