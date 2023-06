Il racconto dei bambini colombiani ritrovati dopo 40 giorni: "Avevamo fame"

AGI - "Ho fame" e "la mia mamma è morta": queste le prime parole pronunciate ai soccorritori dai quattro bambini indigeni ritrovati dopo 40 giorni nella giungla colombiana. Due giorni dopo il miracoloso salvataggio, la televisione colombiana ha trasmesso domenica un video del momento di questo incredibile incontro. Il filmato commovente mostra i quattro bambini sparuti, tutti terribilmente emaciati, il più piccolo tra le braccia di uno dei suoi soccorritori.

"Abbiamo trovato i bambini. Grazie a Dio", dice uno di loro, membro della guardia indigena. Uno canta, un altro fuma tabacco (una pianta sacra agli indigeni) e ringrazia con gioia. Lesly (13 anni), Soleiny (9 anni), Tien Noriel (5 anni) e Cristin (1 anno) sono stati ritrovati vivi venerdì pomeriggio da questi soccorritori, dopo aver vagato da soli nella giungla dopo lo schianto, il 1 maggio, del piccolo aereo Cessna 206 su cui viaggiavano con la madre, il pilota e un parente. I tre adulti sono morti nell'incidente. La squadra di indigeni che ha trovato i bambini nella giungla ha raccontato questo momento straordinario alla RTVC (televisione pubblica).

"La figlia maggiore, Lesly, tenendo la bambina per mano, è corsa verso di me. L'ho presa in braccio e mi ha detto: 'Ho fame", ha detto Nicolas Ordonez Gomes, uno dei membri della squadra di soccorritori. "Ho chiesto dove fosse il bambino. Era sdraiato accanto a me. Dopo avergli fatto le prime coccole e avergli dato un po' di cibo, si è alzato e mi ha detto, molto consapevole di quello che stava dicendo: 'La mia mamma è morta".

"Abbiamo subito seguito con parole più morbide, dicendo che eravamo amici, che eravamo venuti a nome della famiglia, del padre, dello zio. Che eravamo una famiglia! Lui ha risposto: 'Voglio farina e chorizo'", ha spiegato il signor Ordonez Gomes. "Mezz'ora prima avevamo trovato una tartaruga sul sentiero", ha raccontato un altro membro del team.

"Secondo le credenze dei nostri anziani, se trovi una tartaruga puoi chiederle un desiderio, che si avvererà. Gli ho detto 'trovami i bambinì, anche se poi volevamo mangiarla. Quando abbiamo trovato i bambini, l'abbiamo buttata via, pensavamo solo ai più piccoli".

Il racconto del soccorso è stato particolarmente toccante, con i soccorritori dei bambini, dalla pelle color rame, che indossavano berretti, sciarpe colorate e bastoni (i classici attributi delle guardie indigene). Era presente anche il comandante delle operazioni di ricerca, il generale Pedro Sanchez, in uniforme e con un berretto bordeaux. "Sono loro gli eroi", ha commentato rivolgendosi alla quindicina di indigeni presenti.

"Eravamo un po' disperati perché li stavamo cercando da troppo tempo", ha detto all'AFP un altro soccorritore della stessa squadra, Henri Guerrero. Trovarli "è stata una gioia immensa".

"La cosa ammirevole è che tutti erano consapevoli". La più grande "ricordava tutto". "Volevano mangiare il budino di riso e il pane. Era solo 'mangiare, mangiare'. Erano su un asciugamano per terra, erano nello stesso posto da quattro giorni (...), non ce la facevano più". "Stavano vicino a un ruscello. Hanno riempito d'acqua una bottiglietta di soda", ha spiegato il signor Guerrero. Non gli è mai successo nulla", né un solo attacco di animali o una ferita accidentale. Si sono comportati molto bene".

"Ho parlato solo con la più grande. Mi ha detto che aveva ascoltato tutti i messaggi degli elicotteri, che dicevano che li stavano cercando, il messaggio della nonna che diceva di non muoversi e di non avere paura del cane Wilson che li cercava. Hanno ascoltato i messaggi ma non sapevano dove andare in questa zona molto grande e molto difficile".

Tre giorni dopo il salvataggio, i bambini continuano a riposare lontano dai riflettori e dall'eccitazione dei media in una stanza dell'ospedale militare di Bogotà, dove sono stati trasportati in aereo la sera del salvataggio.

Secondo i loro parenti, "parlano poco", ma hanno rivelato che la loro madre è sopravvissuta all'incidente aereo per quattro giorni prima di soccombere alle ferite, secondo il padre Manuel Miller Ranoque Morales, per il quale gli indigeni "hanno mostrato al mondo" di cosa sono capaci. "Stanno giocando con i regali stanno bene, sono in buone mani. Non possiamo dare loro troppo cibo al momento. E' un processo che richiederà tempo", ha commentato il nonno.

La stampa colombiana ha iniziato a fornire dettagli sul loro calvario. Durante il viaggio, i bambini hanno potuto utilizzare una zanzariera, un asciugamano, un minimo di attrezzatura da campeggio, due telefoni cellulari (le cui batterie si sono esaurite rapidamente), una torcia e un piccolo carillon. Dopo oltre un mese di ricerche infruttuose, l'esercito stava per ridurre il suo dispiegamento. Nonostante le razioni, i commando delle forze speciali hanno perso tra i 3 e i 10 chili ciascuno, con estenuanti cacce quotidiane che iniziavano alle 5 del mattino.

"Ogni giorno che iniziava, ci dicevamo: oggi li troveremo", ha raccontato uno di questi soldati d'èlite, citato da un settimanale. L'esercito ora dice che sta continuando la ricerca di Wilson, un cane da rilevamento disperso nella giungla. Il nome e le foto di questo Malinois di sei anni sono ora esposti nelle vetrine di Bogotà.