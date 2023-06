Trovati vivi nella giungla dopo più di un mese. Salvi 4 bambini [VIDEO]

AGI - I quattro bambini che si erano persi dal primo maggio nelle giungle del sud della Colombia dopo l'incidente aereo in cui viaggiavano con tre adulti sono stati trovati vivi dai militari che hanno partecipato alla loro ricerca.

"Una gioia per tutto il Paese! I 4 bambini che si erano persi 40 giorni fa nella giungla colombiana apparivano vivi", ha annunciato sul suo account Twitter il presidente colombiano Gustavo Petro, che ha confermato la notizia annunciata pochi minuti prima da Radio Caracol.

I protagonisti di questo miracolo di sopravvivere nella giungla per 40 giorni sono i minorenni Lesly Mukutuy, 13 anni; Soleiny Mukutuy, 9 anni; Tien Noriel Ronoque Mukutuy, 4 anni, e la piccola Cristin Neruman Ranoque di un anno. I minori, fratelli tra loro, sono stati trovati in un punto sperduto tra i dipartimenti di Caquetà e Guaviare che sono stati perlustrati senza sosta per settimane da circa 200 soldati, tra cui commando delle Forze Speciali dell'Esercito, e indigeni di varie tribù che conoscevano la giungla.

Appena sceso dall'aereo presidenziale dall'Avana, dove oggi è stato firmato un accordo bilaterale temporaneo di cessate il fuoco con i guerriglieri dell'Esercito di liberazione nazionale (ELN), Petro ha confermato la notizia al Paese.

L'annuncio del presidente Petro

"Ora che sono tornato, la prima notizia è che le comunità indigene e le forze militari hanno trovato insieme i quattro bambini vivi dopo 40 giorni", ha detto Petro.

© AFP Il presidente Gustavo Petro

L'Esercito ha diffuso diverse fotografie in cui si vedono i quattro bimbi seduti in una radura in mezzo alla giungla, coperti da coperte e circondati da soldati e indigeni. Stanno bene anche se appaiano emaciati e denutriti, com'è ovvio dopo l'odissea vissuta. I quattro bambini viaggiavano con la madre, un altro adulto e il pilota di un aereo Cessna 206 della compagnia Avianline Charter precipitato il 1 maggio. I tre adulti sono morti nell'incidente e i loro corpi sono stati ritrovati diversi giorni dopo, ma i quattro bambini, di una comunità indigena, sono sopravvissuti.

"Erano soli. Sono stati protagonisti di un esempio di sopravvivenza che rimarrà nella storia, quindi oggi quei bambini sono i figli della pace", ha aggiunto il presidente. Da quando l'aereo è stato ritrovato è iniziata una gigantesca operazione di ricerca dei quattro bambini, durante la quale i militari e gli indigeni hanno percorso migliaia di chilometri quadrati di giungla ed effettuato numerosi voli in elicottero e in aereo fino a quando oggi sono stati finalmente ritrovati.

I bambini sono già a Bogotà

Con un elicottero militare nella notte sono stati trasferiti a Bogotà. Le immagini del salvataggio sono state diffuse dall'esercito. Si vedono i bambini uno dopo l'altro tra le braccia di un soldato e imbarcati nella quasi completa oscurità. Originari del gruppo indigeno Uitoto, i quattro bambini vagavano soli nella giungla dallo schianto del 1 maggio del Cessna 206 sul quale viaggiavano con la madre, il pilota e un parente. I tre adulti sono morti e i loro corpi sono stati ritrovati dall'esercito poco dopo l'incidente. Secondo l'esercito, i soccorritori hanno trovato i bambini a circa 5 km a ovest del luogo dell'incidente. "Sono deboli. Lasciamo che i medici facciano la loro prognosi", ha detto il presidente colombiano Gustavo Petro.

Lesly, la sorella maggiore ha salvato tutti

A 13 anni e con un'indole "guerriera", Lesly ha tenuto al sicuro i suoi fratelli più piccoli, racconta la nonna dei quattro bambini indigeni che sono stati trovati vivi dopo essere sopravvissuti a un incidente aereo e per 40 giorni bloccati nell'Amazzonia colombiana. "Si è sempre presa cura di loro quando la loro madre lavorava. Dava loro farinita, casabito (farina e pane di manioca), qualsiasi frutto del cespuglio", ha detto all'AFP Fàtima Valencia, la madre di Magdalena Mucutuy, che è morta nell'incidente aereo mentre viaggiava con i suoi figli. Le donne indigene "sono molto bellicose", sottolinea Valencia, che attende in un albergo della città di Villavicencio (centro) il momento di vedere i suoi nipoti.

"Voglio solo vederli, toccarli", aggiunge Fidencio Valencia, il nonno dei bambini, anche lui a Villavicencio. Come la piccola Lesly, i suoi fratelli Soleiny (9) e Tien Noriel (4) "sono molto abili a camminare" attraverso la giungla, aveva detto all'AFP l'indigeno Huitoto di 47 anni in un'altra intervista. È sopravvissuta anche la piccola Cristin, che ha compiuto un anno durante l'incredibile viaggio dei minori attraverso la foresta.