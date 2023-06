Mike Pence si candida alla Casa Bianca

AGI - L'ex vicepresidente degli Stati Uniti Mike Pence ha ufficialmente lanciato oggi la sua campagna per la candidatura repubblicana alla Casa Bianca, assicurando che la scelta per il 2024 è semplice tra un Donald Trump "irresponsabile" e la Costituzione.

Il cristiano conservatore di 64 anni ha affermato che i tentativi del suo ex capo di ribaltare i risultati delle elezioni presidenziali del 2020 dovrebbero squalificarlo. Mike Pence ha comunque insistito per difendere il primato della Casa Bianca sotto Trump, di cui è stato vicepresidente per quattro anni, dicendosi orgoglioso di essergli stato al fianco.

Ma - ha detto Pence - i limiti sono stati violati il 6 gennaio 2021, il giorno dell'assalto al Campidoglio. "Come ho detto molte volte, in quel fatidico giorno, le parole del presidente Trump sono state irresponsabili e hanno messo in pericolo la mia famiglia e tutti a Capitol Hill", ha detto ai sostenitori ad Ankeny, in Iowa.

"Il popolo americano merita di sapere che quel giorno anche il presidente Trump mi ha chiesto di scegliere tra lui e la Costituzione. Ora gli elettori dovranno affrontare la stessa scelta. Ho scelto la Costituzione e lo faro' sempre", ha aggiunto.