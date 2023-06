Le foto virali di Mike Pence sulla Harley Davidson

AGI - L'ex vicepresidente degli Stati Uniti Mike Pence è finito in un'immagine diventata virale, perché lo ritrae negli insoliti panni del motociclista da "American road": in attesa di annunciare mercoledì, giorno del suo 64 compleanno, la discesa in campo per le elezioni presidenziali del 2024, Pence ha partecipato alla "Roast and Ride", una tradizionale raccolta di fondi elettorali caratterizzata da una passeggiata di motociclisti a Des Moines, nell'Iowa, con relativa grigliata all'aperto.

All'evento hanno partecipato anche altri candidati Repubblicani, come l'ex governatore Chris Christie, che annuncerà martedì la sua corsa, e il governatore della Florida Ron DeSantis che, però, si è limitato a salutare gli elettori e ad autografare la Bibbia di un sostenitore. Pence, invece, è arrivato vestito da centauro, jeans e protezioni di pelle, con indosso scritte che richiamavano l'Indiana e i militari americani, ed è salito su una Harley Davidson blu, facendola rombare, applaudito dai sostenitori.

Hello, Iowa! @KarenPence and I are thrilled to be back at @joniernst’s annual #RoastandRide! There’s no better way to take in the breathtaking beauty of the Hawkeye State than in the saddle of a @harleydavidson! pic.twitter.com/ODjLMwnAly — Mike Pence (@Mike_Pence) June 3, 2023

DeSantis è rimasto a terra, accompagnato dalla moglie Casey che ha sfoderato un giubbotto di pelle, nonostante i trenta gradi, con su scritto "Where Woke Goes to Die", cioè "dove la cultura woke finirà per morire", indicando la guerra a quel sentimento di attenzione dei progressisti per le minoranze e le categorie emarginate.

Gli osservatori hanno notato che, così come DeSantis si ispira a Donald Trump, la moglie potrebbe aver preso a modello l'ex first Lady Melania Trump, che fece scalpore indossando un giubbotto con scritto "I really don't care do u?", cioè "a me non interessa, e a voi?". Melania aveva mostrato quella scritta prima di partire per una visita in Texas dedicata all'emergenza dei bambini figli di migranti clandestini.

Gorgeous day for a ride - Joni and @Mike_Pence leading the way! #RoastandRide pic.twitter.com/9LGOedxAay — Joni Ernst (@joniernst) June 3, 2023

Pence, alla fine, è stato l'unico a partecipare alla parata da vero centauro e a cui hanno preso parte circa duecento motociclisti, ma non ha voluto parlare della sua candidatura. "Tornerò più tardi, alla fine della settimana - ha dichiarato - non ho nient'altro da annunciare oggi". Durante il percorso la carovana di motociclisti, con Pence, si è fermata lungo la strada, parlando con gli elettori, impegnati nel barbecue del weekend, davanti al loro giardino di casa, in quello che è il classico rito americano.

Altri candidati conservatori hanno partecipato all'evento, tra cui l'ex ambasciatore Usa alle Nazioni Unite Nikki Haley, il senatore Tim Scott, l'ex governatore dell'Arkansas Asa Hutchnson, l'uomo d'affari del Michigan Perry Johnson, l'autore Vivek Ramaswamy e il conduttore radiofonico Larry Elder. Trump, che è già stato in Iowa per incontrare i sostenitori, non era presente, e probabilmente non sarebbe mai salito su una moto, ma è stato evocato negli interventi dei suoi sfidanti. "È l'ora - ha dichiarato Haley - che si faccia spazio a una nuova generazione, dobbiamo lasciarci alle spalle la negatività".