Mosca ha inviato armi nucleari non strategiche in Bielorussia

AGI - I ministri della difesa bielorusso e russo, Viktor Khrenin e Serghei Shoigu, hanno firmato oggi a Minsk i documenti che regolano il dispiegamento di armi nucleari non strategiche russe in Bielorussia, in risposta, ha detto Shoigu, alle attività della Nato nella regione. Le armi saranno trasferite in uno speciale impianto di stoccaggio.

"I ministri della difesa - ha spiegato Minsk - hanno anche discusso della situazione politico-militare e della cooperazione tecnico-militare tra i ministeri della difesa". Shoigu ha in particolare preannunciato che "in futuro potranno essere prese ulteriori misure per garantire la sicurezza dello stato dell'unione fra Russia e Bielorussia".

Shoigu: "Da Kiev metodi terroristici"

Continuando a fornire armi e assistenza militare all'Ucraina, i Paesi occidentali stanno intensificando il conflitto armato e sembra che facciano di tutto per provocare un'escalation militare, ha dichiarato Shoigu durante il vertice.

"Si sta facendo tutto il possibile per trascinare e intensificare il conflitto armato in Ucraina, che sta ricevendo sostegno militare di ogni tipo", ha affermato il ministro russo, "oltre 2.500 mercenari stranieri partecipano alle operazioni punitive e alle ostilità. Nello stallo vengono utilizzati metodi terroristici, tra cui sabotaggi e omicidi di alto profilo".