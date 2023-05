Abbattuti nella notte 36 droni sui cieli ucraini

AGI - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha confermato l'abbattimento, da parte della difesa dell'Ucraina, di 36 droni russi di fabbricazione iraniana accusando Mosca di "continuare a terrorizzare l'Ucraina".

Come ha scritto sul suo profilo Telegram, "È stata una notte difficile. Il nemico ha usato 36 Shahed per continuare a terrorizzare l'Ucraina. Nemmeno uno di essi ha raggiunto l'obiettivo. Sono grato alle nostre forze di difesa aerea per il risultato del 100%".