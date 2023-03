Putin ha "grandi aspettative" per i colloqui con il "vecchio amico" Xi

AGI - Il presidente russo, Vladimir Putin, ripone "grande aspettative" nei colloqui delle prossime ore con il presidente cinese, Xi Jinping, che definisce, ancora una volta, un "vecchio amico". È quanto si legge in un articolo a firma dello stesso presidente russo pubblicato dal Quotidiano del Popolo, organo di stampa del Partito Comunista Cinese, dal titolo "Russia e Cina: una partnership per il futuro".

Per Putin "non c'è dubbio che questo incontro imprimerà un nuovo e potente slancio alla cooperazione bilaterale in vari campi", e sara' anche una "buona occasione" per incontrare un "vecchio amico", con il quale il leader del Cremlino ha un rapporto "particolarmente cordiale".

"Una solida amicizia che continua a rafforzarsi"

Putin passa in rassegna i diversi incontri avuti con il presidente cinese, fin dal primo, nel 2010, quando Xi non era ancora presidente (fu un incontro "molto pragmatico, ma onesto e amichevole", lo descrive) per passare, poi alla visita di Stato di Xi a Mosca nel 2013, subito dopo l'inizio del primo mandato presidenziale che "ha dato il tono alle relazioni Russia-Cina".

Negli ultimi dieci anni, prosegue Putin, "ci sono stati molti brutti cambiamenti" a livello globale, "ma la cosa più importante non è cambiata, ovvero la solida amicizia Russia-Cina, continua a rafforzarsi, a beneficio dei due Paesi e dei due popoli". Il rapporto tra Pechino e Mosca è progredito "in modo sorprendente", aggiunge, "raggiungendo il massimo storico e continuando a rafforzarsi vigorosamente".