Xi Jinping rivendica "imparzialità" nella crisi in Ucraina

AGI - "Dall'inizio dello scorso anno, c'è stato un totale aggravamento della crisi ucraina. Sulla base dell'essenza di ciò che sta accadendo, la Cina ha sempre assunto una posizione obiettiva e imparziale e ha compiuto sforzi attivi per promuovere la riconciliazione e i negoziati di pace. L'insieme delle visioni che ho espresso servono come principio fondamentale della Cina nell'insediamento ucraino". Lo afferma il leader cinese Xi Jinping in un articolo pubblicato sulla Rossiyskaya Gazeta alla vigilia della sua visita a Mosca.

"Si tratta, in particolare - prosegue - della necessità di rispettare gli scopi e i principi della Carta delle Nazioni Unite, rispettare le ragionevoli preoccupazioni di tutti gli Stati nel campo della sicurezza, sostenere tutti gli sforzi volti a una risoluzione pacifica della crisi ucraina e garantire la stabilità della produzione globale e delle catene di approvvigionamento".

"Promuovere una soluzione politica"

"La posizione della Cina recentemente pubblicata sulla risoluzione politica della crisi ucraina, tenendo conto delle preoccupazioni razionali di tutte le parti, riflette al massimo l'unità delle opinioni della comunità mondiale sul superamento della crisi ucraina. Il documento funge da fattore costruttivo per neutralizzare le conseguenze della crisi e promuovere una soluzione politica. Problemi complessi non hanno soluzioni semplici" conclude Xi Jinping.

"Siamo convinti che si troverà una via d'uscita razionale dalla crisi ucraina e un percorso verso una pace duratura e una sicurezza universale nel mondo se tutti saranno guidati dal concetto di sicurezza comune, globale, congiunta e sostenibile e continueranno il dialogo e le consultazioni in modo paritario, prudente e pragmatico", prosegue Xi, "la comunità internazionale è ben consapevole che nessun Paese al mondo è superiore a tutti gli altri. Non esiste un modello universale di governo e non esiste un ordine mondiale in cui la parola decisiva spetta a un singolo Paese".

Putin "grato" per la "linea equilibrata" cinese

In un articolo apparso sulla stampa cinese e diffuso dal Cremlino, il presidente russo, Vladimir Putin, ha espresso grandi speranze per la visita del suo "vecchio buon amico". "Siamo grati della linea equilibrata della Cina in relazione agli eventi che stanno avendo luogo in Ucraina, per comprendere il loro contesto e le loro vere cause"; ha affermato Putin, "accogliamo con favore la volontà della Cina di giocare un ruolo costruttivo nel risolvere la crisi".