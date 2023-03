Biden annuncia misure per il controllo della vendita di armi

AGI - Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, annuncerà nuove azioni con le quali spera di rafforzare il controllo sulla vendita di armi da fuoco e lo farà in una delle comunità recentemente colpite da una sparatoria di massa. Biden sarà a Monterey Park, in California, dove lo scorso gennaio 11 persone sono rimaste uccise in una sparatoria. Il presidente terrà un discorso sul controllo delle armi da fuoco e spiegherà le misure che vuole promuovere.

Tra queste c'è l'ordine al procuratore generale degli Stati Uniti, Merrick Garland, di adeguare l'attuale definizione legale di imprese che vendono armi in modo che rispettino più strettamente la legge che richiede loro di controllare i precedenti penali di tutti i potenziali acquirenti. "Questa misura causerà una diminuzione delle armi vendute senza un controllo del casellario giudiziario. Quindi nelle mani di criminali e molestatori finiranno meno armi", ha anticipato un funzionario della Casa Bianca.

Joe Biden

Biden annuncerà anche che il governo avvierà campagne di informazione sulle cosiddette leggi "Red Flag", che consentono l'attivazione di una procedura legale per confiscare le armi da fuoco a coloro che rappresentano un pericolo per terzi o per se stessi. "Diciannove Stati e il Distretto di Columbia hanno approvato leggi di questo tipo, ma non sono efficaci se il pubblico non sa quando e come usarle", ha aggiunto il funzionario.

Per quanto riguarda i produttori, Biden chiederà alla Federal Trade Commission di preparare un rapporto su come queste aziende promuovono l'uso delle armi da fuoco tra i minori. Giugno segnerà un anno da quando il Congresso ha approvato un accordo legislativo, limitato ma storico, per il controllo delle armi da fuoco. Il disegno di legge prevede una revisione del processo di acquisto per i minori di 21 anni e incentivi per gli stati che approvano le cosiddette leggi di "avviso di pericolo".

Tuttavia, questo tipo di restrizione ha incontrato l'opposizione di alcuni membri del partito repubblicano, secondo i quali viola i diritti costituzionali. Il 21 gennaio un uomo ha ucciso undici persone nella città di Monterey Park, a 15 chilometri da Los Angeles, e si è suicidato poco dopo quando si è visto braccato dalla polizia.