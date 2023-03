Il capo di Wagner: "Siamo vicinissimi al centro di Bakhmut"

AGI - Il capo del gruppo di mercenari russi Wagner ha dichiarato in un video pubblicato oggi che le sue forze sono vicine al centro della zona calda del fronte di Bakhmut. In nel video su Telegram, si vede Yevgeny Prigozhin in piedi sul tetto di un grattacielo in quella che si dice essere Bakhmut. "Questo è l'edificio dell'amministrazione comunale, questo è il centro della citta'", ha detto Prigozin nel video, indicando un edificio in lontananza. "È a un chilometro e duecento metri di distanza", ha detto.

La cosa più importante ora è ricevere munizioni e "andare avanti", ha detto ancora il cosiddetto "chef di Putin". Wagner ha guidato le offensive contro le città dell'Ucraina orientale, tra cui Bakhmut, in quello che è diventato il combattimento più lungo e sanguinoso dell'assalto russo durato un anno. Entrambe le parti hanno subito pesanti perdite intorno a Bakhmut, sede di un cruciale snodo autostradale del Donbass.

Prigozhin, alleato del presidente Vladimir Putin, è stato coinvolto in una lotta di potere con il ministero della Difesa, Serghei Shoigu, e ha più volte rivendicato le sue vittorie sul campo di battaglia davanti all'esercito russo. Prigozhin ha spesso criticato i vertici della Federazione e ha accusato l'esercito di non condividere le munizioni con le sue forze di fanteria.