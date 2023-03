Ai russi il controllo di Bakhmut Est, Kiev resiste a Ovest

Intervista del Pontefice alla tv svizzera Rsi in occasione dei 10 anni di Pontificato: "Il leader russo è un uomo colto, gli parlerei chiaramente come parlo in pubblico. Il secondo giorno della guerra sono stato all'ambasciata di Russia presso la Santa Sede a dire che ero disposto ad andare a Mosca a patto che Putin mi lasciasse una finestrina per negoziare"