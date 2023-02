Istanbul dedica una statua a Proteo, il cane eroe del sisma

AGI - La città di Istanbul ha deciso di dedicare un monumento a Proteus, il cane messicano morto di fatica mentre soccorreva in Turchia le vittime del recente tragico terremoto. L’annuncio è arrivato oggi da Sukru Genç, sindaco del comune di Sariyer della città sul Bosforo.

La statua troverà posto all’interno di una parco inaugurato nel 2011 in memoria del soccorritore giapponese Miyazaki Atsushi, morto nel terremoto che ha scosso la Turchia orientale nello stesso anno.

Il cane Proteo

Proteo "è venuto dal Messico, a molti chilometri di distanza, per salvare vite umane in un Paese in cui non era mai stato e la cui gente non aveva mai incontrato - ha spiegato il sindaco - è riuscito in questa missione. Ma quando l'età, la stanchezza e la lunghezza del viaggio si sono sommate, ha compiuto il suo ultimo dovere qui".

Il cane, addestrato dal Ministero della Difesa Nazionale del Messico (Sedena) è morto all'età di nove anni e sette mesi mentre assisteva alle operazioni di salvataggio.

Secondo quanto spiegato dal sindaco l'opera che lo scultore Hüseyin Suna ha iniziato a realizzare raffigurerà l'eroico cane sui resti di un edificio crollato.