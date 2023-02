Un cane è morto di fatica dopo aver salvato due persone sotto le macerie in Turchia

AGI - Proteo non ce l'ha fatta: il bellissimo cane da soccorso è morto, esausto, dopo due giorni di lavoro ininterrotto fra le macerie del terremoto in Turchia. Il pastore tedesco era in forze ai soccorritori del Messico. L'annuncio è stato dato su Twitter da Aminollah Faisal, coordinatore Onu per Unitar (ricerca scientifica). "Secondo le testimonianze ha aiutato a salvare almeno due persone". Il tweet è accompagnato dalla foto del cane-eroe a terra: "Un'immagine del suo ultimo riposo prima di andare in pace. Pensieri a tutti gli eroi di tutto il mondo".

Mexican rescue dog #Proteo died of exhaustion during rescue activities in #Turkey

According to the testimonies he helped rescue at least two individuals

A picture of his last rest before he goes in peace

Thoughts to all the heroes from around the world#earthquaketurkey pic.twitter.com/s29BGdSaky