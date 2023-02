Raid di Israele in Cisgiordania, morti 10 palestinesi 

AGI - È salito a 10 palestinesi uccisi il bilancio del raid dell'esercito israeliano a Nablus, nella Cisgiordania settentrionale. Lo riferisce il quotidiano israeliano Haaretz, aggiungendo che i feriti sono più di 100. I soldati israeliani sono entrati nella città vecchia di Nablus per arrestare alcuni ricercati sospettati di far parte di cellule terroristiche o gruppi armati.

Secondo quanto riferito dall'esercito israeliano, nell'operazione sono stati "neutralizzati" tre palestinesi coinvolti in attacchi in Giudea e Samaria e nella pianificazione di attacchi imminenti.



I tre erano nascosti in un appartamento. Uno dei ricercati ha tentato la fuga ed è stato arrestato. Gli altri due hanno ingaggiato un conflitto a fuoco con i militari israeliani.

I tre sono stati identificati come il Husam Assalim, 24 anni, uno degli agenti senior del gruppo armato Fossa dei Leoni; il 24enne Muhammad 'Aa Fatah, membro dell'organizzazione terroristica della jihad islamica; il 24enne Wallid Dachil, militante della Fossa dei Leoni.

Nel corso del blitz sono stati sparati lacrimogeni e si sono sentite esplosioni e colpi di arma da fuoco.