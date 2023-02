Israele ha bombardato la Striscia di Gaza dopo gli attacchi palestinesi

AGI - Israele ha lanciato una serie di attacchi aerei sulla Striscia di Gaza nelle prime ore di oggi, un'azione a cui la parte palestinese ha reagito lanciando razzi in quello che è un nuovo acuirsi delle tensioni nella regione.

Gli attacchi notturni - che l'esercito israeliano ha confermato in una dichiarazione - sono stati lanciati poche ore dopo che era stato intercettato un razzo lanciato dal territorio palestinese. I servizi di emergenza non hanno dato notizia di vittime, da entrambe le parti.

Secondo fonti e testimoni della sicurezza locale, il primo round di attacchi - almeno sette - ha colpito un centro di addestramento delle Brigate Ezzedine al-Qassam, il braccio armato del movimento islamista palestinese Hamas.

Il centro si trova nel campo profughi di Al-Maghazi, nella parte centrale della Striscia di Gaza. Una seconda serie di attacchi aerei ha colpito il centro di addestramento delle Brigate al-Qassam a sud-ovest di Gaza.

Un comunicato dell'esercito israeliano afferma che aerei da combattimento hanno "colpito un sito di produzione, conservazione e stoccaggio di materie prime chimiche insieme a un sito di produzione di armi" appartenente ad Hamas.

Gli attacchi sono arrivati "in risposta al lancio di razzi dalla Striscia di Gaza verso Israele" mercoledì. Dopo gli attacchi, giornalisti e testimoni hanno visto nuovi colpi di razzi lanciati da Gaza e nuove esplosioni sono state udite da Gaza City intorno alle 02,00 ora italiana.

Queste nuove azioni arrivano dopo il lancio di razzi transfrontalieri dalla Striscia di Gaza la scorsa settimana, come rappresaglia a un micidiale raid israeliano nella Cisgiordania occupata, e un attacco con armi da fuoco fuori da una sinagoga nella Gerusalemme Est che ha ucciso sette civili.

Si è trattato del più letale attacco contro civili israeliani in più di un decennio ed è stato celebrato da molti palestinesi a Gaza e in tutta la Cisgiordania, dove anche lo spargimento di sangue è in aumento.

La scorsa settimana le forze israeliane hanno ucciso 10 persone del campo profughi di Jenin nel loro raid più letale in Cisgiordania in quasi due decenni. Israele ha affermato che i militanti della Jihad islamica erano l'obiettivo dell'operazione.

Gaza, densamente popolata da 2,3 milioni di persone, è sotto il blocco israeliano da quando Hamas ha preso il potere nel 2007. Il Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina (FPLP) - un gruppo armato palestinese laico - ha affermato giovedì, dopo gli attacchi aerei, di aver effettuato "una raffica di razzi... in risposta all'aggressione sionista alla Striscia di Gaza".

Le sirene di allarme hanno suonato a Sderot, una città nel sud di Israele vicino alla Striscia di Gaza, secondo l'esercito. - Jericho 'assedio' - Mercoledì scorso, il fuoco del ministro israeliano per la sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir ha affermato che il recente attacco di razzi è dovuto alla sua decisione di chiudere due panetterie improvvisate gestite da attivisti palestinesi nelle carceri israeliane. Ha definito le panetterie parte dei "benefici" ingiustificati a cui erano soggetti i "terroristi".

"Il lancio da Gaza non indebolirà la mia determinazione a continuare a lavorare per cambiare le condizioni dei campi estivi dei terroristi assassini", ha detto il ministro. L'escalation di violenza ha colpito gran parte della Cisgiordania, con il 2022 l'anno più mortale da quando le Nazioni Unite hanno iniziato a monitorare le vittime nel territorio occupato nel 2005.

Circa 235 persone sono morte nel conflitto israelo-palestinese lo scorso anno, con quasi il 90 per cento dei vittime da parte palestinese, secondo i dati dell'AFP. Solo a gennaio, le forze israeliane hanno ucciso 35 palestinesi, tra aggressori, militanti e civili, mentre l'attacco di venerdì a Gerusalemme est ha ucciso sei israeliani, tra cui un bambino, e un ucraino.

Mercoledì il governatore regionale palestinese ha accusato Israele di aver messo sotto "assedio" Gerico - una destinazione turistica vicino a Gerusalemme in Cisgiordania - dopo una sparatoria avvenuta sabato in un ristorante, che non ha provocato vittime.

"Questo è il quinto giorno dell'assedio di Gerico", ha detto ad AFP il governatore Jihad Abu al-Assal. L'esercito israeliano ha detto all'AFP di aver potenziato le sue forze nell'area e "sono state aumentate le ispezioni agli ingressi e alle uscite della città".

Un corrispondente dell'AFP ha detto che le auto sono state fermate agli ingressi della città, con controlli per entrare e uscire dalla città che spesso richiedono ore. Durante una recente visita nella regione per incontrare i leader israeliani e palestinesi, il segretario di Stato americano Antony Blinken ha chiesto a entrambe le parti di prendere "passi urgenti" per riportare la calma.

Washington non ha contatti con Hamas, che considera un'organizzazione terroristica. La Jihad islamica ha dichiarato che invierà al Cairo una delegazione guidata dal leader del gruppo militante Ziad al-Nakhala su invito dell'Egitto.

La delegazione incontrerà il capo dei servizi segreti egiziani per discutere "come riportare la calma, soprattutto dopo l'ultima escalation, comprese le aggressioni contro i prigionieri", ha detto Daoud Shihab, un membro di spicco della Jihad islamica a Gaza.