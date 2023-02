Nuove scosse di terremoto in Turchia, altri morti e feriti

AGI - È salito ad almeno sei morti il bilancio della doppia scossa di terremoto (magnitudo 6.4 e magnitudo 5.8) di ieri nel sud della Turchia, lo scrive la Cnn turca.

I terremoti, avvenuti ad intervalli di 3 minuti, sono stati avvertiti fortemente in molte città. L'AFAD ha messo in guardia dall'entrare negli edifici danneggiati e ha annunciato che l'allarme tsunami è stato revocato.



Il ministro dell'Interno Suleyman Soylu ha dichiarato: "C'è stato un terremoto indipendente. Abbiamo ricevuto l'informazione che 3 dei nostri cittadini hanno perso la vita, uno ad Antalya, uno a Defne e uno a Samandag. Le operazioni di ricerca e salvataggio sono in corso in 3 edifici. Sono state ricevute 42 segnalazioni. 213 dei nostri feriti sono stati ricoverati in ospedale".



Con la rimozione dei cadaveri di altre 3 persone che si trovavano sotto le macerie, il numero delle vittime è salito a 6.