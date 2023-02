Nuova scossa nel sud della Turchia. Crolli e feriti

AGI - Una scossa di magnitudo 6.4 ha fatto nuovamente tremare il sud della Turchia. L'epicentro, come comunicato dalla protezione civile turca Afad, è stato individuato nell'area di Defne, nella provincia dell'Hatay, una delle più colpite dal sisma dello scorso 6 febbraio.

In due città della Siria sono crollati alcuni edifici, già danneggiati dalle scosse precedenti. Ci sarebbero feriti, secondo quanto riferiscono finti citate da Al-Arabiya. La nuova scossa di terremoto di 6,4 al confine tra Turchia e Siuria è stata avvertita anche in Libano, a Cipro e in Israele.