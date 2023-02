Gli Usa hanno abbattuto il quarto oggetto volante in una settimana

AGI - Le forze armate statunitensi hanno abbattuto un oggetto non identificato sopra il lago Huron. È il quarto oggetto abbattuto in meno di due settimane nello spazio aereo nordamericano. Le commissioni Affari esteri e Intelligence del Congresso sono state informate dell'abbattimento di un altro oggetto d'alta quota.

È il terzo giorno di fila in cui sono dovuti intervenire jet militari per buttare giù qualcosa che sorvolava nello spazio aereo nordamericano, una settimana dopo il caso del 'pallone spia cinese': venerdì ne era stato abbattuto uno nella zona nord dell'Alaska. Sabato, era successo in Canada.

In mattinata la rappresentante democratica dello Stato, Elissa Slotkin, aveva detto di aver ricevuto un'allerta dal dipartimento della Difesa. "Ho appena ricevuto una chiamata - aveva scritto su Twitter - le nostre forze militari stanno seguendo da vicino un oggetto che si trova sopra il lago Huron".

The object has been downed by pilots from the US Air Force and National Guard. Great work by all who carried out this mission both in the air and back at headquarters. We’re all interested in exactly what this object was and it’s purpose. 1/ https://t.co/LsjwtjntCv