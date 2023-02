Jens Stoltenberg lascerà il suo incarico in autunno

AGI - Il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, intende lasciare il suo incarico nell'autunno di quest'anno, come previsto. "Non ha alcuna intenzione di chiedere un'ulteriore estensione del suo mandato", ha detto la sua portavoce Oana Lungescu all'agenzia di stampa tedesca Dpa. Il mandato di Stoltenberg è già stato prorogato tre volte ed è in carica da quasi nove anni.

Di recente, si è ripetutamente ipotizzato che il mandato dell'attuale segretario generale dell'Alleanza potesse essere nuovamente prorogato sullo sfondo della guerra russa in corso contro l'Ucraina, almeno fino al vertice previsto a Washington nel 2024 per celebrare il 75 anniversario della Nato.

#NATO Allies agree the #NewSTART Treaty contributes to international stability. We note with concern that #Russia has failed to comply with legally-binding obligations, including on inspection, & call on Russia to fulfil its obligations under the Treaty.https://t.co/TgHp5ZYFaZ