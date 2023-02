Biden andrà in Polonia poco prima dell'anniversario dell'invasione russa dell'Ucraina 

AGI - Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, sarà in visita ufficiale in Polonia dal 20 al 22 febbraio, a ridosso del primo anniversario dell'invasione russa dell'Ucraina. Lo ha annunciato portavoce della Casa Bianca, Karine Jean.

Il capo della Casa Bianca incontrerà il presidente polacco, Andrzej Duda, per discutere degli sforzi collettivi per aiutare l’Ucraina e rinforzare l'alleanza Nato, ha anticipato Jean.



Biden incontrerà anche i leader del B9, “Bucharest Nine”, tra cui Estonia, Ungheria e Repubblica Ceca, e un gruppo di partner dell’Est della Nato. Il viaggio è in concidenza del primo anniversario della “brutale e non provocata invasione della Russia in Ucraina”, ha sottolineato la Casa Bianca.