Elon Musk assolto. Non ci fu frode per i tweet su Tesla del 2018  

AGI - Elon Musk è stato ritenuto non responsabile per le perdite degli investitori in un processo per frode sui titoli per il suo tweet del 2018 che annunciava l'idea di rendere Tesla privata a 420 dollari per azione, continuando la serie di verdetti favorevoli al magnate tecnologico sul suo comportamento.

Thank goodness, the wisdom of the people has prevailed!



I am deeply appreciative of the jury’s unanimous finding of innocence in the Tesla 420 take-private case. — Elon Musk (@elonmusk) February 3, 2023

Il querelante Glen Littleton e gli altri partecipanti alla class action avevano citato in giudizio Musk e Tesla, incluso il suo consiglio di amministrazione, per il tweet e le successive dichiarazioni di Musk, sostenendo che l'idea che il finanziamento fosse in atto era falsa. Hanno sostenuto che gli azionisti hanno subito forti danni finanziari a causa delle vendite in preda al panico nei 10 giorni successivi al tweet.